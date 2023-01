Maestre alerta de que la Agencia Tributaria no ha girado "miles" de recibos domiciliados del IBI

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha alertado de que la Agencia Tributaria no ha girado "miles" de recibos domiciliados del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), además de tasas y plusvalía, lo que se traducirá en cantidades acumuladas a abonar en los próximos meses para el contribuyente.

"Habrá que ver si además llegan con apremio", ha advertido la jefa de la oposición en rueda de prensa. Esta es una de las situaciones que ha puesto sobre la mesa y que hacen "la vida más complicada a los vecinos", junto al "colapso del 010 y de Línea Madrid", problemas cuyo origen sitúa en un Gobierno municipal "incapaz".

Sobre la Agencia Tributaria de Madrid, la edil ha aseverado que este órgano "no está cobrando correctamente los recibos de los impuestos y miles de personas no pueden pagar tasas ni gestionar las plusvalías". El origen lo ha situado "en el cambio de sistema informático".

Ya en el Pleno de diciembre el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, pedía disculpas a la ciudadanía, concretamente a "los 34.000 vecinos de Madrid" titulares del IBI que tuvieron problemas a la hora de pagar su recibo por incidencias con la plataforma tecnológica. También aseguraba que no se les cobraría recargo.

A esos 34.000 recibos "se van acumulando más mes a mes", ha remarcado Maestre, por lo que urge solucionar este problema ocasionado al contribuyente "de forma inmediata".

UN 010 "COLAPSADO", CON 8 DE CADA 10 LLAMADAS RECHAZADAS

Y a esto se une "un 010 colapsado", hasta el punto de que "ocho de cada diez llamadas son colgadas". Rita Maestre ha puesto el foco del origen de este problema en que "hay 130 personas menos trabajando desde octubre", con el cambio de contrato, situación que se añade "al caos en las oficinas de Línea Madrid".

"Son errores provocados por la gestión del Gobierno", ha afirmado Maestre, que también se ha referido a "los cambios en las aplicaciones informáticas, los cambios en los contratos y la pésima gestión al retirar trabajadores".

LOS PROBLEMAS CON EL VOTO

Esto se traduce en que "en este momento miles de ciudadanos no pueden gestionar un cambio de hospital, un cambio de colegio para sus hijos ni el voto" en las próximas elecciones.

Rita Maestre ha explicado que la actual situación "imposibilita" el votar en las próximas elecciones cuando querían empadronarse en el Ayuntamiento para ello. Con el estado en el que se encuentra el 010 "no existían citas" para empadronarse, lo que llevó al Ayuntamiento a "habilitar un camino oculto para cubrirse las espaldas" dado que hay una forma directa para acceder al empadronamiento a través del censo electoral.

Es algo "que nadie conoce", ha denunciado, para asegurar que "en el camino normal de los ciudadanos para darse de alta no hay citas". Además en cuatro días cierra esta vía para la incorporación de personas al padrón, ha apuntado.

MÁS TRABAJADORES EN EL 010

Más Madrid exige que se cumplan las medidas aprobadas en el Pleno de diciembre, cuando sus votos junto con los de Vox, Grupo Mixto y PSOE consiguieron ampliar hasta el pasado 31 de diciembre el pago voluntario del IBI, sin recargo del 5 por ciento, por las incidencias registradas a cuenta de la transformación y actualización del sistema en la Agencia Tributaria, una decisión no ejecutiva y que salió adelante con el rechazo del Gobierno de PP y Cs.

"Puedan aprobar lo que quieran", replicaba entonces la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, quien limitaba los recibos afectados a 34.000, el 1,5 por ciento del total de 2,2 millones.

El principal grupo de la oposición también reclama que se incorporen 150 trabajadores más al 010 para poner fin a una situación "inédita en la Administración, que el Ayuntamiento no sea capaz ni de cobrar a la gente".

Preguntada sobre qué puede hacer la ciudadanía, Maestre ha contestado irónicamente que "llamar al 010 para poner una queja no porque no lo va a tener fácil". Desea que una reclamación generalizada de la ciudadanía "ponga las pilas al Gobierno" porque "se trata de hacer la vida más fácil a la gente, no complicársela más".