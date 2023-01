Díaz Ayuso ve "bien" la moderación pero defiende "dar todas las batallas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este martes que le parece "bien" que se hable de moderación pero defiende que es necesario "dar todas las batallas" y ella no deja una "sin dar".

En una entrevista en 'Trece', no se ha pronunciado sobre el nombramiento del exportavoz del PP en el Parlamento vasco y expresidente de los populares de Gipuzkoa, Borja Sémper, como portavoz del comité de campaña. "Que se yo, cada uno tiene su librillo", ha contestado preguntada por ello.

En todo caso, ha incidido en que no se trata, en este caso, tanto de los nombres sino para qué se proponen. Para Ayuso, "esto es algo que es interesante en los medios durante los primeros días y cara adentro" pero los ciudadanos se preguntan "y ahora qué".

Por ello, a su parecer, lo importante es "ser realmente útiles" y ser conscientes del "momento trascendental" que se está viviendo. En este punto, ha indicado que lo que haga el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "clave" pero también es necesario ver qué hacen todos los demás.

"¿Qué vamos a hacer hasta que lleguen las elecciones de mayo que son las primeras para que ya se dé cuenta el proyecto de Sánchez que esto no puede seguir así, que la gente esta harta de ver en televisión que mientras yo estoy pagando impuestos unos tipos que han cometido graves delitos están en su casa? (...)", ha preguntado, al tiempo que ha criticado que el Gobierno esté "a destrozarlo todo y endeudar eternamente".

"Todo esto lo que tiene que hacer es ponernos en orden, ser serios, que el PP si ha hecho una renovación es para eso. Y ponernos a trabajar y a arreglar esto de una vez y a hablar claro. Lo del debate de la moderación/no moderación me parece bien y solo faltaba porque hay que unirse entre todos pero hay que dar todas las batallas", ha declarado.

Así, ha defendido que ella no deja "una batalla sin dar" a pesar de que esto le ha causado "muchos problemas porque es tan totalitario lo que se propone, arrinconan tanto a las mayoría en manos de minorías que cuando se empequeñecen se embrutecen", que o se habla "claro" y se ponen "las cosas en orden" o "te comen".

"¿Qué es la moderación? Si es querer entenderse con el que piensa distinto, entender que el fin no justifica los medios, eso es el liberalismo puro a la española, a mí me representa totalmente, pero no me callo una y no dejo una batalla sin dar mientras estén de esa manera unilateral imponiendo un modelo de España que nadie ha votado en unas urnas", ha remarcado.