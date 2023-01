Investigadores de la UAM analizan los efectos de la sugestión sobre la memoria de los niños

Un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha mostrado cómo factores relacionados con el desarrollo sociocognitivo median en la aceptación de la sugestión en niños y subrayan la relevancia de este fenómeno en el campo forense.

Según ha informado la UAM en un comunicado, la investigación en psicología básica ha analizado los efectos de la sugestión sobre la memoria de los niños y el cómo la sugestión puede modificar el recuerdo de sus propias experiencias pasadas. Esta es una cuestión crucial en los casos forenses en los que las declaraciones de los menores son la prueba de cargo.

En la actualidad, explican, "está bien establecido que la edad cronológica es un factor determinante en el rendimiento de memoria: a mayor edad de los niños, mayor cantidad de recuerdo correcto de los sucesos pasados y menor vulnerabilidad a la sugestión".

Sin embargo, variables relacionadas con el desarrollo sociocognitivo, como la Teoría de la Mente (ToM) y la sugestionabilidad individual (medida a través de la Cesión), pueden modular el efecto de la edad en la aceptación de una sugestión procedente de una fuente externa.

Un trabajo reciente, publicado en The Spanish Journal of Psychology por investigadoras de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), revela que estas dos variables del desarrollo sociocognitivo (ToM y Cesión) "no afectan al recuerdo correcto de la experiencia pasada, pues la edad cronológica es el único factor que se revela como determinante". Sin embargo, sí que median en la vulnerabilidad de los niños cuando aceptan información falsa sugerida por un adulto".

En el estudio participaron niñas y niños de entre 3 y 7 años, a los que una maestra desconocida por ellos (colaboradora de la investigación) les preguntaba por un conjunto de actividades que supuestamente habían realizado con otra maestra diferente la semana anterior (otra colaboradora de la investigación).

Los resultados del estudio revelaron que "el factor que mejor explicaba el rendimiento de memoria fue la edad cronológica", ya que las autoras encontraron que los participantes más mayores del estudio fueron los que recordaron más detalles correctos de las actividades realizadas con la maestra una semana antes.

Sin embargo, los dos factores sociocognitivos examinados modularon el efecto de la edad cronológica respecto a la aceptación de las sugestiones falsas proporcionadas por la segunda maestra. Los resultados mostraron que los participantes que se caracterizaron por un menor desarrollo de la ToM o por alcanzar valores más altos en Cesión fueron los más vulnerables a las sugestiones externas.

"Estos resultados apuntan la necesidad de ahondar en si otros factores sociocognitivos junto con factores situacionales juegan un papel relevante en el recuerdo correcto y en la aceptación de la sugestión de los niños y las niñas más jóvenes, ya que el establecimiento de las condiciones límite de un buen rendimiento de memoria y de una alta vulnerabilidad a la sugestión externa son aspectos clave cuando se ha de tomar declaración a los menores implicados en casos forenses", concluyen las autoras.