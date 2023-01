La calle Ponzano pierde 77 terrazas Covid al activarse la ZPAE y las 113 restantes desaparecerán en un plazo de cinco días

La calle de Ponzano, en el distrito de Chamberí, ha perdido ya un total de 77 terrazas establecidas en bandas de aparcamiento --terrazas Covid-- por la entrada en vigor ayer de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) Trafalgar-ríos Rosas, que hará que las 113 terrazas de este tipo restantes (había 190 en total) desaparezcan en un plazo de 5 días.

Así lo ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño, Borja Carabante, desde Madrid Río, donde ha especificado que "los servicios técnicos municipales de la Junta Municipal de Distrito han girado inspecciones a 190 terrazas en vías de estacionamiento, se han inspeccionado ya 113, de las que 77 ya se habían retirado".

Se ha hecho un requerimiento a las 113 que aún no han sido levantadas en el que "se les da un plazo de cinco días para que las retiren", ya que es un procedimiento que "no es fácil" y hosteleros han de "contratar un servicio, un camión". De no hacerlo, "la Junta lo hará de manera subsidiaria y repercutirá a propietarios el coste".

Si bien, el Consistorio ha detectado que a pesar de no haber levantado estas terrazas, están "prácticamente cerradas, sin actividad".

153,45 HECTÁREAS

Esta nueva ZPAE de Trafalgar-Ríos Rosas se implanta para dar respuesta a las quejas vecinales por ruido que el Ayuntamiento de la capital ha recibido en estos barrios de Chamberí.

Tiene una extensión de 153,45 hectáreas y afecta a los barrios de Ríos Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso, donde viven 61.000 personas.

Las actividades presentes en la zona son en su mayoría bares, restaurantes y asimilables (90,5%), con menor presencia de bares especiales (6,6%) y menor aún de salas de fiesta y discotecas (2,8%).

ACERAS MÁS GRANDES

Respecto a las obras de ampliación de aceras en esta vía, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que "se cumplen los plazos" y por tanto "las obras acabarán en la primera semana del mes de febrero". Además, ha incidido en que "no hay desvío presupuestario".

Consciente de que "la ejecución de obras ocasiona molestias", se ha puesto a disposición de los vecinos de Ponzano "para poder explicar cualquier circunstancia que se haya producido". En este punto ha incidido en que el concejal-presidente, Javier Ramírez, "ya se ha reunido".