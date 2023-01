El Gobierno declara como reservas hidrológicas los ríos Lozoya, Madarquillos, Canencia y Laguna Grande de Peñalara

El Consejo de Ministros ha declarado 28 nuevas reservas naturales fluviales, 19 lacustres y 22 subterráneas en varias cuencas hidrográficas.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, se ha incorporado al catálogo de reservas hidrológicas, como reserva natural lacustre, la laguna grande de Peñalara. Asimismo, la cabecera del río Lozoya, un tramo del río Madarquillos y el río Canencia, pasan a ser declaradas reservas naturales fluviales.

Estos ríos pasan a acompañar como reservas fluviales, de la región, a la cabecera del río Manzanares, la cabecera del río Jarama y los ríos Puebla y Riato, declarados con anterioridad.

Las reservas hidrológicas son una figura que dota de una especial consideración y protección a aquellos ríos, tramos de ríos, lagos, humedales, acuíferos, aguas subterráneas, etc., con especiales características o importancia hidrológica, en los que las presiones e impactos producidos como consecuencia de actividad humana no han alterado de forma significativa su estado natural.

Es decir, son masas de agua que, además de presentar nulas o mínimas alteraciones, tienen importancia por sus características físicas y naturales. Quedan divididos en reservas naturales fluviales (ríos, tramos de ríos, arroyos, etc.), reservas naturales lacustres (lagos, lagunas, humedales, etc.) y reservas naturales subterráneas (acuíferos, aguas subterráneas, etc.).