Mónica García defiende que la sanidad es un asunto político y presenta a Más Madrid como la alternativa al Gobierno de Ayuso

La líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha defendido este martes que la Sanidad es un asunto político y ha anunciado que lo primero que haría esta formación si llegara a la Presidencia regional sería "rescatar la Sanidad pública", la "joya de la corona" que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, está desguazando.

En declaraciones a 'Telemadrid' , la candidata de este partido a la Presidencia regional ha dicho "desconfiar" de un político como Ayuso que habla de politización la Sanidad y ha recordado, en este sentido, que el dictador Francisco Franco también decía 'haced como yo y no os metáis en política".

Al hilo, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha defendido que "la Sanidad es un asunto político". En esta línea, ha subrayado que cuando su partido, verdadera alternativa al Gobierno de Ayuso, ocupe la Puerta del Sol tras los comicios de mayo, pondrá en marcha un plan para rescatar la Sanidad Pública y recuperar a esos profesionales descontentos.

"Necesitamos un plan que recoja las demandas de atención de los ciudadanos", ha subrayado para defender que los recursos se blinden por ley. "Estamos orgullosos de pagar impuestos y de que vayan ahí; si se van en mordidas y en 'zendales', pues no", ha dicho.

Ante las acusaciones de politizar la Sanidad y el argumento de que otras Comunidades Autónomas están en una situación peor que Madrid, Mónica García ha recalcado que, si bien el sistema sanitario "siempre se puede mejorar", es "difícil hacerlo peor" que Ayuso.

"En otras Comunidades Autónomas tampoco hay una presidenta que ha insultado a los profesiones, que ha estado tres semanas sin sentarse con ellos. Ha habido mordidas con las mascarillas, las listas de espera han aumentado un 43% .. Se aprovecha la pandemia para dar el golpe gracia a uno de los pilares fundamentales como es Atención Primaria", ha ejemplificado.

Así, ha resaltado que "lo que ocurre en la Comunidad de Madrid no ocurre en otras regiones" y ha subrayado que no es una impresión sino "un hecho objetivo", ya que "más del 50% de los madrileños considera que está mal o muy mal".

Ante un Gobierno Regional que habla de falta de médicos en España, ella ha resaltado que en la Comunidad de Madrid lo que hay es "una gran renuncia" de profesionales que dejan la profesión por las malas condiciones.

Además, ha recordado que en las últimos años de la pandemia en la región se ha penalizado a casi 4.000 profesionales en la bolsa de Empleo por no aceptar contratos precarios. "No es un problema de que faltan profesionales sino de que hay que cuidarles", ha indicado.

Así, ha censurado que Ayuso únicamente ha puesto sobre la mesa su "soberbia" y "chapuzas" que han llevado a una Sanidad "desguazada", con profesionales desfallecidos y se ha mostrado convencida de que será esa "soberbia" la que le hará perder los comicios.

Frente al PP, Más Madrid, ha dicho, centrará la campaña en hablar de Madrid y de lo que preocupa a los madrileños, algo que Ayuso quiere evitar porque "no tiene nada que ofrecer ni vender". "No hay nada de lo que pueda sacar pecho en su mandato", ha señalado García, que ha zanjado: "No nos vamos a salir del carril y quien no quiera, tendrá que explicarlo".

"Más Madrid está profundamente orgullosa del trabajo y de lo que podemos ofrecerle a la sociedad. Es un modelo radicalmente opuesto a Ayuso, la alternativa más real a la señora Ayuso momento en que el sentido común fiscal y económico está de nuestro lado", ha subrayado.

Según ha resaltado, el partido tiene tiempo por delante y el "sentir popular" ya ha calado en los últimos meses ante la "cadena de chapuzas y desnortamiento de Ayuso", a la que ha acusado de haber renunciado a gestionar "para dedicarse a esas batallitas ideológicas" con el Gobierno de Pedro Sánchez.