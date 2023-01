Feijóo recupera a Borja Sémper como portavoz de campaña del PP para las elecciones de mayo

El Partido Popular ha elegido a Borja Sémper, que fue portavoz del PP en el Parlamento vasco, como nuevo portavoz del comité de campaña de la formación para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su incorporación refuerza la alternativa "solvente, ilusionante y moderada" que ofrece su partido frente a Pedro Sánchez.

Con el fichaje de Sémper (Irún, 1976), Feijóo recupera para la política a un dirigente del PP vasco con amplia trayectoria en Euskadi, donde fue concejal en San Sebastián y miembro del Parlamento vasco durante más de 16 años. Además, llegó a ocupar la Presidencia entre mayo de 2013 y enero de 2014.

Hace justo tres años, Sémper anuncio su marcha de la política para para fichar por una consultora alegando entonces su descontento y la polarización que ya imperaba. Un mes después, en febrero, Alfonso Alfonso dimitía como presidente del PP vasco tras ser apartado como candidato a las elecciones vascas de abril y ser sustituido por Carlos Iturgaiz.

SORPRESA AL APARECER EN LA SALA DE PRENSA

El PP ha convocado a las 13.00 horas a la habitual rueda de prensa semanal tras la reunión del comité de dirección que preside cada lunes Alberto Núñez Feijóo, pero en esta ocasión se ha limitado a decir que la comparecencia sería a cargo del portavoz del comité de campaña, sin desvelar el nombre.

Los 'populares' han mantenido la incógnita hasta que ha aparecido en la sala de prensa Feijóo acompañado de Sémper, al que ha agradecido que asuma "este compromiso" y este "reto" ante los comicios de mayo.

Hace unos días, el PP a designó al exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, como coordinador del programa electoral para los comicios municipales y autonómicos. Será el encargado de redactar un programa marco que sirva de base y referencia a los candidatos de toda España, al margen de los programas específicos con el que cada uno de ellos concurrirá a las próximas elecciones.

Feijóo ha elogiado el discurso "sosegado, pero contundente" de Sémper a la hora de enfrentarse al radicalismo en el País Vasco, donde "era difícil ondear la bandera del PP". Dicho esto, le ha pedido que haga en el conjunto de España "lo que hizo antes en el País Vasco: defender la dignidad de la política sin caer en provocaciones, insultos y la radicalidad", llamando además "a las cosas por su nombre".

Tras asegurar que la designación de Sémper refuerza la alternativa "solvente, ilusionante y moderada" del PP al Gobierno de Sánchez, Feijóo ha agradecido también a De la Serna su disponibilidad para ayudar al PP en esta nueva tarea. "Ambos conocen bien la política, también la autonómica y la local, y qué mejor que incorporarles ahora, que hay elecciones municipales y autonómicas", ha manifestado.

Feijoo ha afirmado además que el PP es la herramienta más "útil que existe para reunir a todos aquellos españoles que creen que este país merece un gobierno mejor". "Para eso estamos trabajando, para ofrecer un gobierno mejor en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y después en el ámbito nacional", ha declarado.

LAPSUS AL REFERIRSE A FEIJÓO COMO ALBERTO RUIZ GALLARDÓN

En su comparecencia, Sémper ha asegurado que se fue en enero de 2020 pero que regresa por "motivos similares" alegando que "es el momento de darlo todo y porque se abre una oportunidad para cambiar las cosas" de la mano de Feijóo. "Le agradezco de corazón que me brinde esta oportunidad de ser coherente con lo que toda la vida he pensado del fondo y de las formas que deben aplicarse en la política", ha aseverado.

Sémper ha lamentado la crispación y la polarización que hay en la política actual y ha dicho que no tiene reflejo en la sociedad española, por lo que ha garantizado que él no contribuirá a darle "más ruido y más radicalidad" a la política. "Además Feijóo me ha pedido lo contrario, que aporte más moderación y más centralidad, donde otros solo ofrecen decibelios", ha manifestado.

Además, ha recordado que él pertenece a una generación formada en la política vasca en años "complicados" y ha dicho que no ha olvidado que "el odio siempre trae dolor y miseria". "Y no hace falta atacar a nadie para defender los principios de cada uno", ha apostillado.

Dicho esto, ha afirmado que, aunque vivía "plácidamente" alejado de la política ahora vuelve "entusiasmado" por poder participar en este proyecto de "moderación y centralidad" y se siente "honrado" de que Feijóo haya querido contar con él. Fuentes del PP han señalado que este fichaje -ha compartido reflexiones y conversaciones con el líder del PP estos últimos meses-- se fraguó antes de que acabara el año.

En un momento de su comparecencia ha tenido un lapsus al referirse a Feijóo como Alberto Ruiz Gallardón cuando hablaba sobre lo ocurrido en Brasil y el apoyo del líder del PP al presidente elegido en las urnas, Lula Ignazio da Silva.

"El tuit del presidente nacional del PP ayer, Alberto Ruiz Gallardón. Jo, Alberto Nuñez Feijóo es absolutamente inequívoco en la defensa de la legalidad", ha exclamado, provocando algunas risas entre los presentes y reconociendo que esto iba a ser un "corte de meme" en las redes.

BENDIDO, DIRECTOR DE CAMPAÑA

El equipo de campaña para las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo incluye a muchos dirigentes que en 2018 apoyaron a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP, cuando se enfrentó en segunda vuelta contra Pablo Casado, quien ganó al final en aquel congreso extraordinario que se celebró tras la moción de censura.

Así, arroparon entonces a Santamaría el actual coordinador del PP y director de campaña de los comicios de mayo, Elías Bendodo; el exministro de Fomento Iñigo de la Serna; o la senadora Carmen Fúñez. Algunos de ellos aparecen posando en una foto comiendo pizza que distribuyó entonces el equipo de Santamaría y ahí se podía ver también a los vascos Alfonso Alonso o Iñaki Oyarzábal.

El PP ha difundido el listado de miembros del comité de campaña, que son los siguientes: director de campaña: Elías Bendodo; coordinador elaboración programa marco autonómicas y municipales: Iñigo de la Serna y Carmen Fúnez. Del programa autonómico se encargará Ana Isabel Alós y del de las municipales: Noelia Arroyo.

El coordinador de Organización y Movilización será Miguel Tellado mientras que el coordinador de Estrategia Autonómica y Local será Pedro Rollán. Del análisis electoral se encargará Alejo Miranda de Larra; de la Estrategia electoral: Javier Campoy; y de los actos públicos, escenografía e imagen, Ángel González.

Por su parte, la coordinación de candidatos correrá a cargo de Xabi García Albiol y Macarena Montesinos. En la Comunicación estarán al frente Mar Sánchez y Luis de la Matta, ambos mano derecha de Feijóo. La parte relativa a la campaña digital la pilotarán Marcos Gómez y Enrique Cocero.

De la campaña del presidente se encargará Marta Varela (su actual jefa de gabinete) e Isabel Figueira, mientras que de la campaña de los dirigentes nacionales estarán Ángel Fernández, Natalia López y Tomás Burgos. De los actos sectoriales se ocuparán Paula Gómez Angulo, Jaime de los Santos, José Vicente Marí, Pilar Marcos y Lorena Roldán.