Levy tilda de "fiasco" el Bono Cultural Joven del Gobierno y cree que tiene un "evidente carácter electoralista"

La delegada de Cultura, Turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha tildado este lunes de "fiasco" el Bono Cultural Joven lanzado por el Gobierno de España y cree que se trata de una medida que tiene "evidente carácter electoralista".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Levy ha defendido que no es un bono sino un "bochorno" y un "bodrio". "Siempre lo hemos criticado, y no hemos sido los únicos, también lo han criticado los jóvenes a los que se dirige. Viene con tres defectos de fábrica: oportunismo en el concepto, error en el diseño y pésima gestión", ha expresado.

Así, ha criticado que se concede solo a los jóvenes que cumplen 18 años durante el año que lo cumplen, "curiosamente la edad a la que se puede votar por primera vez". "No es un bono, es un regalo de cumpleaños que (Pedro) Sánchez da a los nuevos votantes para que le votes, como si los chavales de 17 o los jóvenes de 21 no necesitaran esta ayuda", ha asegurado.

También, la delegada madrileña considera que tiene un defecto de diseño porque "lo mezcla todo", incluyendo cosas que "o no son cultura o no necesitan respaldo público", entre ellas, ha valorado que las suscripciones a Netflix o los videojuegos no puede tener la misma consideración que la lectura, el cine o el teatro. "Básicamente Sánchez te ofrece pagarte una consola de videojuegos para que le votes", ha reprochado.

UNA "MURALLA BUROCRÁTICA"

Sobre su gestión, ha indicado que la tramitación conlleva una "muralla burocrática" que desanima a "muchos potenciales destinatarios a pedirlo". "Hemos sabido que del medio millón de jóvenes que lo podían pedir solo lo han pedido la mitad y provincias como Palencia solo se ha concedido uno. Las cifras hablan solas", ha apostillado.

Levy ha afirmado que las ayudas para que los jóvenes puedan acceder a la cultura "tienen sentido" pero "hay que hacerlas bien". Entre las medidas del Ayuntamiento ha recordado JOBO, un programa por el que todos los jóvenes de 16 a 26 años pueden acceder a descuentos.

"Se acompaña a los jóvenes una década, no hay electoralismo: hay un compromiso duradero. La oferta es variada: da acceso libre a los espectáculos programados en seis grandes espacios culturales de la ciudad: Naves de Matadero, Teatro Español, Fernán Gómez.Centro Cultural de la Villa, Conde Duque, Teatro Circo Price y Cineteca. Sirve para ver teatro y ver exposiciones, pero no para comprar videojuegos", ha defendido.

Por último, ha añadido que está "bien gestionado" y solo hay que registrarse en la página. "Hacemos un seguimiento semanal: hoy tenemos 46.592 usuarios activos, es decir más que todos los bonos que ha concedido Iceta en toda la Comunidad de Madrid", ha concluido.