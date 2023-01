Heridos dos policías locales de Getafe tras la persecución de un vehículo hasta San Fernando de Henares

Dos policías locales de Getafe han resultado heridos tras perseguir a un vehículo por la carretera M-45 hasta el término municipal de San Fernando de Henares, donde han detenido a sus ocupantes.

Al respecto, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que no ha dado más explicaciones sobre lo sucedido, ha destacado "en valor el gran trabajo de los agentes actuantes, a los que ha deseado una "pronta recuperación a dos de ellos de las lesiones sufridas para hacerlo posible".

La Unión de Policía Municipal (UPM) en el Ayuntamiento de Getafe se han sumado a las felicitaciones pero criticaron que los agentes "tuvieron que utilizar sus teléfonos para comunicarse con sus compañeros e ir informando por donde iban en cada momento, al no tener cobertura las emisoras adquiridas hace poco, con la inseguridad que eso crea".

"No es de recibo que un municipio como Getafe siga teniendo un problema que antes, con los equipos Tetra, no se tenía, siendo unos problemas que crean inseguridad en los propios policías que se vieron solos al no ser localizados cuando estaban deteniendo a los fugados", han señalado.

Por ello, desde el sindicato han pedido que se solucionen "estos problemas tan importantes y que podamos seguir siendo unos grandes policías ofreciendo nuestros servicios a la ciudadanía".