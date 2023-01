Blanca Li y William Christie actualizan la ópera 'Dido y Eneas' de Purcell en Teatros del Canal hasta el 22 de enero

La directora de escena y coreógrafa Blanca Li y el director del conjunto orquestal Les Arts Florissants, William Christie, ofrecerán en Teatros del Canal una versión contemporánea de la ópera 'Dido y Eneas' de Henry Purcell los días 17, 18, 20, 21 y 22 de enero.

Esta es la segunda colaboración entre Li y Christie, después de la producción de 'Les Indes Galantes', dirigida por Andrei Serbio para la Ópera de París en 2005, recoge Teatros del Canal en un comunicado.

'Dido y Eneas' se estrenó en Chelsea en 1689. El mismo Purcell tocaba el clavicémbalo y 8 alumnos interpretaban 8 bailes que el propio compositor había añadido a la ópera. El libreto lo escribió el poeta irlandés Nahum Tate a partir de su obra 'Brutus of Alba or the enchanted lovers' y del libro IV de 'La Eneida', que el poeta latino Virgilio escribió en el siglo primero antes de Cristo.

A William Christie, padre del movimiento historicista y auténtico especialista de la música del Barroco europeo, la obra de Purcell le ha acompañado durante más de sesenta años. "La conocí muy temprano en mi carrera: en Nueva York, cerca de donde crecí, no era raro verla representada o en forma de concierto", ha recordado.

Christie la ha dirigido en muchas ocasiones y para él es una obra esencial en la historia de la música. "Como las Variaciones Goldberg para un clavecinista o las sonatas de Beethoven para un pianista, es una obra maestra que uno puede amar, y se presta a pensarla y repensarla a lo largo del tiempo", señala.

Más de 300 años después de su estreno, este título de Purcell aún habla de un modo conmovedor de amor y pérdida, volviendo a explicar la trágica historia escrita por Virgilio en 'La Eneida' sobre Dido, reina de Cartago, y el príncipe troyano Eneas, con una música que va del poder emocional del famoso lamento de Dido a las animadas canciones y danzas de los marineros, pasando por las tonalidades oscuras de las brujas.

Blanca Li reinterpreta esta triste historia sobre la incapacidad de controlar una pasión salvaje y el poder de los sentimientos, que acaba en traición y una funesta despedida. Y Christie conducirá a su formación Les Arts Florissants, que él creó en 1979, para ofrecer un espectáculo "sensible, creativo y transgresor".

LIBERTAD CREATIVA

La propia directora y coreógrafa comenta que "el libreto de esta ópera, creado por Nahum Tate, está despojado por su autor de peripecias, con el objetivo de otorgar a la música de Purcell su pleno poder evocador". "Eso me ha permitido una gran libertad a la hora de crear. Me he centrado en favorecer la emoción, y destacar a través de la danza todo aquello que el libreto y la música no llegan a contar", ha expresado.

Apoyándose en la escenografía abstracta y cambiante de la artista visual alemana Evi Keller, refuerza el carácter mitológico pero también humano y atemporal de la historia. La iluminación gráfica y móvil de Caty Olive crea las distintas atmósferas, íntimas, misteriosas, dramáticas o solemnes de la partitura.

El reparto lo componen Lea Desandre, en el papel de Dido; Renato Dolcini, en el de Eneas y la Hechicera; Ana Vieira Leite, en el de Belinda; Maud Gnidzaz, en el de primera bruja; Virginie Thomas, en el de segunda bruja, y Jacob Lawrence, en el de marinero.

El montaje es una coproducción de Teatros del Canal, Théâtre Impérial de Compiègne, Château de Versailles Spectacles, Gran Teatre del Liceu y Les Arts Florissants y con la colaboración del Teatro Real. Estará en cartel en la Sala Roja los días 17, 18, 20, 21 y 22 de enero y se representará en inglés con sobretítulos en español.

Tras su estreno en Teatros del Canal, 'Dido y Eneas' se exhibirá en febrero en el Théâtre Impérial-Opéra de Compiègne, en marzo en la Opéra Royal de Versailles y en junio en el Liceu de Barcelona.