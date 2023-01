Terol denuncia la escasez de caramelos en la cabalgata de Alcorcón

Antonio González Terol, candidato designado por Isabel Díaz Ayuso para conseguir la alcaldía de Alcorcón el próximo mayo de 2023, ha denunciado que el Ayuntamiento de Alcorcón distribuirá casi un 40 % menos de caramelos en la tradicional Cabalgata de Reyes que otros municipios colindantes, con tres veces menos de población, como el Ayuntamiento vecino de Boadilla del Monte.

Terol, que denunció ¡en redes sociales esta discriminación para los niños de Alcorcón, puso el acento en la adjudicación y el contrato, ya que ambos ayuntamientos licitaron el contrato casi por el mismo presupuesto.

Para el candidato popular de Alcorcón: “Si en vez de adjudicar este contrato a la oferta económica más baja, lo adjudicaran a quien más cantidad oferta, los niños de la ciudad lo agradecerían. Alcorcón se merece estar bien gestionada. Me comprometo a que, el año que viene, cuando sea alcalde, realizar una subasta inversa para que sean las ofertas que más caramelos ofrezcan las que ganen el contrato. No se puede ahorrar con la ilusión de los niños, que no supone dinero, sino con publicidad y propaganda, cargos políticos y otros gastos mucho más absurdos”.