Entregados los premios del concurso Decoración navideña de escaparates y fachadas del comercio minorista en Torrejón

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez y la concejala de Empleo y Contratación, Ainhoa García, acompañados por la secretaria de UNICEM, Carolina Santana, y la representante de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Miriam Romero, han entregado los premios correspondientes al XXIV Concurso de Escaparates Navideños de la Zona Centro.

En el concurso han participado 23 establecimientos situados en la zona delimitada entre la avenida de la Constitución, la calle Madrid, la avenida Virgen de Loreto y la avenida de las Fronteras y al XV Concurso de Escaparates Navideños Barrios en el que han participado 21 comercios situados en el resto de barrios de la ciudad, ha informado este miércoles el Consistorio en una nota de prensa.

Además, este año se ha vuelto a celebrar el II Concurso de decoración de fachada del establecimiento comercial en el que han participado 13 establecimientos de todo el término municipal de Torrejón de Ardoz, valorándose la decoración exterior de su fachada. Los concursos han sido convocados por el Ayuntamiento con el objetivo dentro de dinamizar y fomentar el pequeño y mediano comercio de la ciudad y este año ha aumentado la cuantía de sus premios.

El jurado ha estado compuesto por técnicos que después de visitar todos los establecimientos inscritos, han valorado la imagen por haber conseguido transmitir el espíritu navideño, aportando a la calle un ambiente propio de estas fechas; la iluminación, el colorido, la creatividad y la originalidad, así como la integración del producto que vende dicho comercio como elemento decorativo.

El objetivo de esta campaña consiste en la dinamización del comercio de Torrejón de Ardoz, "premiando a los escaparates navideños con mejor decoración y que infundan un mejor ambiente festivo, fomentando las actuaciones de promoción y animación que atraigan al público a visitar el comercio en esta época", afirmó el alcalde.

Además, añadió la concejala de Empleo y Contratación, Ainhoa García, "este año se hace más necesario que nunca nuestros vecinos hagan sus compras navideñas en el pequeño y mediano comercio de la ciudad, ya que es un sector que ha sufrido de manera importante la crisis provocada por la pandemia".

GANADORES

Los Ganadores de la XXIV edición del concurso de escaparates navideños de la Zona Centro son para Premio al mejor ambiente navideño, dotado con 350 euros y trofeo de cristal a Floristería Trébol, situado en C/ Manuel Sandoval 1. El Premio al escaparate más comercial, dotado con 250 euros y trofeo de cristal, a El Baúl de Alexandra, situado C/ Cristo 71. El Premio al escaparate más innovador, dotado con 250 euros y trofeo de cristal ha recaído en Patricia Belex situado en C/ Cristo 35.

Por su parte, los premios especiales del Jurado con una dotación de 150 euros y trofeo de cristal ha ido a parar a Ana's Center, situado en C/ San Isidro 1; El Bierzo (C/ San Alberto 1, esq. C/ Calderas); Ana Agua Fotografía (C/ Juan XIII, 18); NG Estética (C/ Cristo, 5); Rosa Rosae (Plaza Mayor, 15); Clínica Cachorros (C/ Los Curas, 25); y Mercería Carmen (C/ Granados, 14 local 8). El Premio a la trayectoria comercial, dotado con 200 euros y trofeo de cristal, ha recaído en Almacenes Los Torres, situado en C/ Pesquera, 26.

Los ganadores de la XV edición del concurso de escaparates navideños de barrios han sido para el Premio al mejor ambiente navideño y dotado con 350 euros y trofeo de cristal a la Expendeduría 6, situado en C/ Viñas, 11. El Premio al escaparate más comercial, dotado con 250 euros y trofeo de cristal, ha ido a parar a Galefoto, situado en C/ Lisboa, 29; mientras que el Premio al escaparate más innovador, dotado con 250 euros y trofeo de cristal a Pastelería Raquel, situado en C/ Lisboa, 25.

Los Premios especiales del Jurado con una dotación de 150 euros y trofeo de cristal sido para My Party by Noelia, situado en C/ Marte, 5; Quiltys Escuela de Patchwork (C/ Venus, 13); Verycreart (C/ Hilados, 22 posterior); Clipsa (C/ Juncal, 4); Estilistas Mágicas (C/ Londres, 62 A); Pedro Aranda (C/ Viena, 1 esquina C/ Veredilla) y Tienda de Ilusiones (Avd. Madrid, 60).

Entre los Ganadores del II Concurso de Decoración de fachada del establecimiento comercial están en el primer premio, dotado con 400 euros y trofeo de cristal, Mayio, situado en C/ Soledad, 26; el segundo premio, dotado con 300 euros y trofeo de cristal, a Floristería Iglesias, situado en Ctra. Loeches, 75; y el tercer premio, dotado con 200 euros y trofeo de cristal, a Rafael Gares Floristas, situado en Avd. de la Constitución, 48.

Por su parte, el cuarto premio, dotado con 150 euros y diploma, ha recaído en el Instituto Odontológico Oliver, situado en C/ Jabonería, 49 portal 3; el quinto premio, dotado con 150 euros y diploma, a Nimer Peluqueros, situado en C/ Brújula, 2 posterior; y el sexto premio, dotado con 150 euros y diploma, a D'Hogar, situado en C/ Libertad, 7.