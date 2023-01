Aula 2023 llegará a Ifema en la Semana de la Educación del 22 al 26 de marzo

Aula 2023 llegará como gran escaparate de las universidades públicas al Recinto Ferial de IFEMA Madrid de la mano de la Semana de la Educación del 22 al 26 de marzo de 2023, que en esta ocasión pondrá el foco en la Educación Artística.

La 31 edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa ofrecerá así un excelente escaparate para las universidades públicas y permitirá reforzar su identidad de marca, según destacan los centros participantes en el Salón, que destacan la importancia que tiene para sus centros participar en AULA, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Así, la Universidad Complutense busca dar a conocer no solo su gran oferta educativa sino también su capacidad de motivar al estudiantado "con propuestas diferentes llenas de vigor y vitalidad", todo ello para que el alumnado puede conocer la universidad y sus proyectos educativos directamente.

"Este acercamiento entre la institución y los alumnos nos hace más fuertes y más conscientes de la capacidad de la UCM de generar talento y excelencia e impulsarlos a la sociedad", señalan desde el centro educativo.

Al hilo, desde la Complutense también han incidido en que las cifras, tanto de visitantes, países y centros educativos, entre otras, que participan anualmente en Aula "son suficientes" para que este centro "se sitúe en ese marco de referencia que es la Feria Educativa más importante de nuestro país".

Por su parte, desde la Universidad Autónoma de Madrid han explicado que "se trata de un evento relevante para el contacto con los diferentes públicos objetivos de la universidad: estudiantes preuniversitarios en primer lugar, pero también centros educativos y familias". "A su vez, AULA genera visibilidad en el escaparate mediático durante los días de celebración de la Semana de la Educación y esto permite a la Universidad reforzar su identidad de marca", han resaltado.

En la Universidad Politécnica de Madrid han puesto en valor que AULA permite un contacto muy directo con estudiantes (y familiares) con dudas e inquietudes sobre su formación y su futuro. "Nuestro principal objetivo en este evento es informar y orientar, de manera objetiva, y así ayudar a cada estudiante a elegir el tipo de formación que mejor se adapta a sus intereses y motivaciones", han indicado.

DAR A CONOCER LAS TITULACIONES A ESTUDIANTES

Para la Universidad Rey Juan Carlos, el salón "ofrece un escaparate excelente para mostrar a los futuros estudiantes qué titulaciones pueden cursar y a qué van a poder dedicarse si las eligen". "Gracias a AULA, muchos estudiantes pueden conocer incluso nuevas titulaciones que, en principio, no estaban entre sus posibles opciones, pero que despierta su interés al verlas en Aula", apostillan.

Con su participación en el salón, la Universidad de Alcalá pretende dar a conocer su oferta educativa y patrimonio cultural y contribuir a promocionar y difundir la ciencia y la investigación. "AULA es un buen escaparate para ello, y para, en contacto directo con nuestros futuros estudiantes, transmitirles todo lo que van a poder encontrar y vivir cuando elijan la Universidad de Alcalá", ha explicado.

Finalmente, los responsables de la UNED han recalcado la "importante labor" que hace AULA para dar a conocer a los jóvenes los diferentes caminos que pueden emprender, una vez concluyen los estudios obligatorios para prepararse para desarrollar una carrera profesional.

"La UNED, al ser un servicio público, ha de dar a conocer su oferta a este público, ya que su misión fundacional es la de acercar la Educación Superior a toda aquella persona que esté en disposición de los requerimientos para cursar un grado universitario, sin que sus limitaciones geográficas, económicas, personales o laborales sean un obstáculo", han destacado.

En la misma línea, han recordado que también permite el acceso a aquellas personas que, habiendo superado el acceso a la universidad, no pueden acceder a una plaza en otro centro público por no haber alcanzado la nota de corte necesaria y no tiene la capacidad económica para cursar estudios en una entidad privada.

Los responsables de estos centros educativos también han subrayado que la Semana de la Educación hará posible una vez más el contacto directo con estudiantes y familias y ejercer su labor de orientación.