El café sigue siendo uno de los placeres más consumidos en la sociedad española

Empieza un nuevo año y comienzan las estimaciones de consumo, el café es una de las bebidas más demandadas en nuestro país y conocer el comportamiento del mercado es una de las preguntas que se pueden hacer.

Podríamos decir que el mercado cafetero ha entrado de lleno en la tercera ola del café, esta corriente se mueve alrededor de un café de mayor calidad, para paladares más exigentes. El café de grano y los especializados en cuanto al producto en sí han vuelto a ganar en peso en una sociedad en la que las cápsulas eran las consumidores de café.

Si analizamos la compra de café a largo plazo se observa un crecimiento constante. En los últimos cuatro años se produce un crecimiento en las compras de café e infusiones, que supera las cifras de consumo que se venían dado en los últimos años. A largo plazo, si comparamos el año 2021 con 2008, las compras de estas categorías se incrementan en un 25,5 %. Este aumento de la categoría viene impulsado por la compra de café natural, que aumenta un 52,7 %; de café soluble con un 64,0 % de aumento; y las infusiones con un 41,7 %. Los hogares españoles, sin embargo, están comprando menos producto torrefacto, mezcla y sucedáneos del café que en 2008.

Una de las razones por las que está aumentando de forma gradual el consumo de café es que ayuda a perder peso. Debes conocer que el café en grano está relacionado con un tueste natural. Cuando se lleva a cabo el proceso de tostado es el momento en el que sus propiedades se alteran hasta adquirir ese color oscurecido al que estamos habituados y todas sus características de sabor y aroma. La clave, según los expertos, es que contiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias gracias a los fenoles, aparte de las sustancias que componen los granos.

La cafeína favorece la termogénesis, esto se trata de un proceso metabólico por el cual el cuerpo humano genera calor y regula su temperatura. Este proceso permite quemar grasas, motivo por el cual diferentes fuentes señalan que el café, siempre dentro de una dieta equilibrada y adecuada, puede favorecer la pérdida de peso, especialmente si se combina con un plan de pérdida de peso completo que incluya dieta y ejercicio físico.

Existen deportistas de máximo nivel que ven en la cafeína una opción para mejorar el rendimiento y esto lo consiguen consumiendo dosis entorno a diez veces más de altas que al tomar un café instantáneo, pero según el científico Andrew Carey, del Instituto Baker para el Corazón y la Diabetes "deberíamos beber 100 o 200 tazas de café para activar los efectos de la cafeína”. Por eso es importante que las personas no deberían pensar en el café como un truco para adelgazar sino como un añadido.

Si hablamos de quién es el segmento de la población que más consume café, según el informe de consumo alimentario que ofrece el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “los adultos independientes se confirman como el colectivo más intensivo de la categoría en términos de consumo per cápita este año en consumo doméstico, con 3,92 kilogramos por persona en 2021, duplicando la media nacional situada en 1,94 kilos per cápita. A este grupo le siguen en consumo los hogares formados por retirados, parejas adultas sin hijos y jóvenes independientes. Por su parte, son los hogares con parejas con hijos pequeños, quienes realizan el consumo per cápita más bajo de la categoría con 1,02 kilos por persona, lejos del consumo per cápita del promedio nacional”.

El café en cápsulas

Supone el 22,0 % del café total comprado por los hogares, aunque en valor duplica su proporción, y que supone que en 2021 más de la mitad del dinero invertido en café se destinará al café en cápsulas. En comparación con 2020 se han comprado un 2,8 % menos de café en cápsulas, aunque se ha invertido, prácticamente, la misma cantidad de dinero en ellas. El resto del café, por su parte, supone un 78,0 % del volumen, tras un descenso del 1,3 % en la cantidad consumida con respecto al año anterior. Por el contrario, su facturación aumentó un 0,5 % hasta cerrar representando un 46,1 % del valor total.

Estos datos arrojan números que demuestran que el café en grano sigue siendo el más demandado y consumido a pesar de que el consumo de las cápsulas ha crecido con respecto a la última época.