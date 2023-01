Coslada presenta una de las cabalgatas más largas de la Comunidad con un recorrido para personas con movilidad reducida

La cabalgata de Coslada, programada para este 5 de enero, tiene uno de los recorridos más largos de la Comunidad de Madrid y estrena un camino adaptado con ocho puntos para que las personas con movilidad reducida puedan seguir el desfile, ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.

El recorrido, que supera los seis kilómetros y discurre por todas las zonas de la ciudad, comenzará en el barrio de la Estación y acabará en el barrio del Puerto, donde Sus Majestades de Oriente recibirán las cartas de los niños.

Este año habrá un recorrido "adaptado y más accesible" con ocho puntos en los que las personas con problemas de movilidad o algún tipo de diversidad funcional puedan seguir el paso de la comitiva, que estará formada por 19 elementos entre carrozas y pasacalles.

El paso de los Reyes Magos por Coslada ocasionará algunas alteraciones en el tráfico. En el caso de la calle Honduras (en el tramo comprendido entre la calle Méjico y la rotonda de la Mujer de Coslada) y de la calle Sevilla estará prohibido aparcar de 7 a 22 horas.

El Ayuntamiento ha desgranado el recorrido que Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán: de 17 a 17.30 horas, los Reyes Magos estarán en la Plaza de Madrid (Barrio de la Estación); de 17.30 a 18 horas, pasarán por la avenida de José Gárate y la calle Venezuela; de 18 a 18.30 horas, lo harán por la calle Jesús de San Antonio y avenida de Vicálvaro; de 18.30 a 19 horas, pasarán por la avenida de Berlín y de Madrid; de 19 a 19.30 horas, por la calle Honduras; de 19.45 a 20.15 horas, por la avenida Constitución y calle Doctor Fleming; finalmente, de 20.15 a 20.45 horas, por la calle Sevilla, Océano Pacífico, Océano Índico y Mar Cantábrico.

RECEPCIÓN DE LAS CARTAS

En el Estadio del Olivo del Barrio del Puerto habrá, justo antes de que lleguen los Reyes, un espectáculo de animación infantil: We will rock and Reyes.

Tras la llegada del desfile real, a las 20.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar dedicarán unas palabras a los niños de Coslada antes de recibir sus cartas y escuchar sus peticiones, con un intérprete de lengua de signos junto al cartero real.

El Ayuntamiento ha recordado que durante los días 3 y 4 de enero, el Cartero Real recogerá las cartas de los niños en distintos puntos de la ciudad, como los centros culturales a las 12 y a las 17 horas.