Las tiendas de petardos esperan aumentar sus ventas un 15% más respecto al año anterior

Con la llegada de las fiestas navideñas, la población se anima a adquirir productos especiales para celebrar fechas señaladas de una manera más especial.

Así, tras dos años marcados por las restricciones sanitarias de la COVID-19, los comercios esperan que este año haya un auge de ventas, ya que también aumentan las reuniones y encuentros entre familiares y amigos.

En declaraciones Televisión, Ángel Mora, encargado de la tienda Petardos CM Alcorcón, ha afirmado que afrontan esta campaña con la perspectiva de aumentar su facturación un 15%. "Tenemos una estimación hecha de un aumento del 15% más o menos respecto al año anterior. La gente tiene más ganas de salir, juntarse y celebrar estas fechas, por lo que prevemos aumentar las ventas".

Así, Mora ha comentado que el día que más clientes reciben es el 31 de diciembre. "Ese día es una locura, hay colas todo el día, la gente aprovecha porque es una fecha especial, para disfrutar y celebrar el nuevo año".

Y en cuanto a cómo han cambiado los gustos de los consumidores con el paso del tiempo, ahora la gente prefiere el producto de color antes que el de explosión. "Quieren un producto más vistoso, no el típico que hace ruido. Lo que más suelen pedir son las baterías, que son como fuegos artificiales, pero a pequeña escala", ha aclarado el encargado de la tienda.

UTILIZAR PETARDOS EN BUENAS CONDICIONES

Con el fin de realizar un uso correcto de los petardos y demás productos de pirotecnia, los profesionales recomiendan adquirirlos siempre en tiendas especializadas e intentar no molestar a nadie. "Hay que comprarlos siempre en tiendas especializadas e intentar buscar un sitio donde no se moleste a la gente, es una actividad que se disfruta mucho, pero no todo el mundo tiene que aguantar el ruido si no quiere", ha aconsejado Ángel Mora.

En este sentido, también ha informado de que hay productos para personas de todas las edades, pero, desde el establecimiento, siempre se aseguran de que aquellos que compran la pirotecnia sean mayores de edad con el fin de que hagan un uso responsable de la misma.