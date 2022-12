Navidalia, un lugar mágico que puedes encontrar en Getafe hasta el 8 de enero

Este año 2023 están siendo unas navidades en la Comunidad de Madrid en las que la oferta cultural está siendo más amplia que la de otros años, los principales motivos son la vuelta a la normalidad, las buenas temperaturas y, por último, y no menos importante, que este año no ha habido tantas salidas hacia otras destinos que no fueran los madrileños; los gatos -y forasteros- ha preferido quedarse en la capital.

Bueno, pues si tenemos que recomendar un lugar al que acudir con la familia, en esta ocasión no tenemos que adentrarnos en la urbe principal, podemos disfrutar de la Navidad en la “capital del sur”, como se conoce a Getafe cariñosamente. La ciudad del suroeste acoge en el Recinto Ferial Getafe hasta el 8 de enero un parque temático con más de 90 atracciones, un completo programa de conciertos, Dino Aventura y una pista de hielo natural en 25 000 m2. Un viaje el mundo del frío eterno sin tener que moverte de la comunidad madrileña.

Además de todo esto, los aficionados al patinaje podrán volver a convertirse en un niño durante un rato, la pista de hielo real más grande de Europa también es otra de las ofertas de ocio en el Recinto Ferial de Getafe. El parque cuenta con divertidas atracciones como la Montaña de Trineos; la Carpa de Atracciones, que está climatizada y tiene atracciones para pequeños y pequeñas: castillos hinchables, tío vivo, toboganes, etc.; y, como no, la Casa de Papá Noel.

Para visitar esta última atracción mencionada, a diferencia de las demás. La casa de Papá Noel es zona pensada e ideada para que los más pequeños de la casa vayan a ver a Papá Noel y darle las gracias por los regalos recibidos.

La Montaña de Trineos es una de la atracciones preferidas y obligatorias de visitar por los más pequeños y los no tanto. Para que os hagáis una idea es como una montaña rusa, pero nieve artificial. Estamos hablando de una gran rampa desde la que tanto niños, como mayores, pueden deslizarse y tirarse con sus trineos. Eso sí, será necesario comprar entradas para acceder a esta zona, pero con la diferencia de que en este caso no es posible hacerlo por internet, sino que el pase debe comprarse en taquilla.

Por último, también se puede visitar la exposición Dino Aventura, la más grande de Europa con más de 90 figuras, dinosaurios animatrónicos, fósiles, esqueletos, proyecciones educativas y realidad virtual (NAVIDALIA).

Estamos hablando de un lugar hecho y pensado para los más pequeños, pero eso no exime que los más mayores disfruten con la visita. Un viaje al cretácico y jurásico en el que las fotos son obligatorias para inmortalizar el momento. Cómo vivían los velociraptores, qué comían los diplodocus, cuál era el hábitat preferido de los tiranosaurios… Preguntas que serán respondidas e inmortalizadas en imágenes para el recuerdo.

Un completo programa de conciertos cierra esta oferta navideña para toda la familia. El ocio capitaneará este viaje a la infancia sin tenerte que moverte de Madrid. Si tienes dudas del horario, te lo dejamos también por aquí junto a la programación hasta el día 8 de enero.

El horario específico desde el pasado día 23 de diciembre y hasta el 8 de enero de 2023 es de 11:00 de la mañana hasta las 24:00 horas de la noche todos los días.

Programación

Adultos

29 diciembre, 21:00 h – Malas Compañías: tributo Sabina

Infantil

30 diciembre, 12:30 h - La Granja de Pepito y Bartolito

6 enero, 12.30 h - Macaw's Music: festival Urbano

7 enero, 16.00 h - Circo Musical: homenaje al Mundo Infantil

8 enero, 16.00 h - Coco, El Musical