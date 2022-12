El número de abortos crece respecto al año anterior en España

El número de abortos en España durante el año 2021 ha crecido respecto al año anterior y Madrid es la segunda región de España que más casos registra.

En total, 90.189 niños y niñas fueron abortados durante el presente año, lo que supone un aumento respecto a 2020, año en el que en número de abortados fue de 88.269.

Así, según estos datos publicados por la subdirección general de promoción de la salud y prevención, dependiente de la dirección general de salud pública, el 21,1% de los niños concebidos es abortado, uno de cada cinco.

El 90,98% de los abortos (82.056) se produjeron a petición de la mujer, el 5,58% porque la salud y la vida de la embarazada corría un grave riesgo, el 3,12% por riesgo de graves anomalías en el feto y el 0,29 por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

La mayor parte de estos abortos tuvieron lugar durante las primeras semanas del embarazo. Así, el 72,42% (65.316) de los mismos se registraron antes de la octava semana de gestación, mientras que sólo el 0,16% se produjo más allá de la vigésimo tercera semana.

Por comunidades autónomas, Cataluña es la región con la tasa más elevada de abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años (13,42), seguida de la Comunidad de Madrid (11,90), Baleares (11,56), Asturias (11,50), Murcia (11,46), Andalucía (11,18) y Canarias (10,61).

Las regiones con menor tasa en 2021 fueron Ceuta y Melilla (1,79), Galicia (5,37), La Rioja (6,17), Extremadura (7,10), Castilla y León (7,17), Navarra (8,39), Cantabria (8,68), Aragón (8,79), Castilla-La Mancha (8,90), Comunidad Valenciana (9,02) y País Vasco (10,39).

Respecto a la edad de las mujeres, 312 eran menores de 15 años, 9.076 tenían entre 15 y 19 años, 18.753 entre 20 y 24 años, 19.227 entre 25 y 29 años, 18.641 entre 30 y 34 años, 16.187 entre 35 y 39 años, 7.309 entre 40 y 44 años y 684 eran mayores de 44 años. El 53,97% eran trabajadoras por cuenta ajena, el 34,63% tenían bachillerato y ciclos de FP equivalentes, el 47,69% no tenía hijos y el 65,35 no había tenido ningún aborto previo.

Campaña a favor de la vida en el Metro de Madrid

Con motivo de la festividad de los Santos Inocentes que cada año se conmemora el 28 de diciembre, la Asociación Jóvenes por España ha lanzado una campaña en defensa de la vida en el Metro de Madrid.

Jóvenes por España considera inaceptable la normalización de esta atrocidad. Por eso, explican, “hemos lanzado esta campaña: para dar la batalla por la vida, despertar conciencias adormecidas y dar voz a los más débiles e inocentes, los seres humanos que moran en el vientre de sus madres”.

En el cartel publicitario puede verse a un niño dentro del vientre materno a las doce semanas de gestación con el texto: “Soy un niño de 12 semanas en el útero materno. Mi vida vale tanto como la tuya. ¡Déjame nacer!”.

Destacan desde la asociación que “la libertad, el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda o a un salario digno son consecuencia del primero de los derechos: el derecho a la vida, sin el cual no existe el resto”.

También, han explicado que “queremos dar un paso al frente para defender los derechos de los niños en el vientre de sus madres. No queremos formar parte del circo mediático y político ni dejarnos llevar por la mentira, la demagogia y los cantos de sirena de quienes, en nombre de una falsa libertad, corrompen a la mujer y al conjunto de la sociedad para justificar que el más fuerte elimine al más débil”.

Por último, han realizado un llamamiento para que “los partidos políticos que no han sucumbido a la cultura de la muerte para que persigan la abolición de la ley del aborto y para que determinen las políticas en defensa del no nacido. No nos importa ser votantes de tema único cuando lo que está en juego es la sacralidad de la vida humana. No podemos ser cómplices de quienes presumen de una más que dudosa buena gestión económica mientras defienden que la práctica del aborto ha de ser legal y seguro”.