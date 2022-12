Lasquetty insiste al Gobierno de España en que reforme el sistema de financiación porque Madrid recibe "mucho menos"

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha insistido este martes al Gobierno de España en que reforme el sistema de financiación de las comunidades autónomas porque Madrid recibe "mucho menos".

"Madrid recibe del sistema de financiación autonómica mucha menos financiación por habitante que la media y mucho menos que Cataluña; casi 200 euros menos por habitante. Esto no es correcto, no debería ser así", ha reclamado el consejero en declaraciones a los periodistas tras visitar la tienda de moda 'The Extreme Collection'.

A su juicio, el sistema de financiación debería ser reformado, pero el Gobierno de Pedro Sánchez se ha dedicado a hacer "tantas cosas que no debería haber hecho y sí haber atendido la reforma del sistema de financiación". "Lo primero es respetar nuestra autonomía fiscal y nuestra bajada de impuestos. Es lo que ahora el Gobierno violenta invadiendo las competencias", ha lanzado el titular de Economía madrileño.

En otro orden de cosas, el consejero ha indicado que es una temporada muy importante para el comercio en Madrid, que crece "mucho más rápido que la media nacional". Ello, a su parecer, se debe al "talento de los comerciantes y las empresas de comercio, además de las bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid.