Los factos más interesantes de historia de las tragamonedas en línea

Mover la palanca y mirar las imágenes cambiarse rápidamente en la pantalla de las máquinas tragamonedas, una y otra vez, se vuelve realmente muy emocionante para la mayoría de los jugadores aficionados del azar.

Y es que jugar en las tragamonedas en línea, definitivamente no tiene comparación, ya que se trata de uno de los juegos más populares en todos los casinos existentes, las cuales, a pesar de la llegada de juegos modernos y muy encantadores, se han mantenido firmemente entre los juegos más distinguidos en el mundo del casino.

Si deseas conocer más sobre las características y datos interesantes de la historia de las tragamonedas, continúa leyendo la información de relevancia que hemos traído para ti.

¿Por qué las tragamonedas aún siguen siendo tan populares?

Hoy en día los casinos en línea, tanto los que tienen una larga trayectoria, como los de reciente aparición, no paran de innovar. Juegos nuevos y actualizados, ofertas cada vez más generosas, nuevos métodos de pago válidos, variedad de apuestas y recompensas más sustanciosas, son algunas de las facilidades que están ofreciendo muchos de los casinos online actualmente.

Ciertamente, un casino con bono sin deposito y bono de bienvenida sustanciosos para aprovechar en los juegos de mesa más famosos como blackjack y póker, es una gran opción para cualquier apostador que quiera aventurarse en este envolvente mundo. Sin embargo, un casino que, además, otorgue tiradas gratuitas, para disfrutar en las divertidas máquinas tragamonedas, ya es de otro nivel.

Y es que las tragamonedas son máquinas recreativas muy famosas, encontradas en cualquier casino online del mundo. Su popularidad se debe principalmente a que tiene una mecánica de juego muy sencilla, que puede ser comprendida en segundos, además, por ser un juego al cual le sobra mucho entretenimiento.

Algunas consideraciones que debes tener en cuenta para conocer más sobre las máquinas tragamonedas son:

Uno de los aspectos positivos de estos divertidos slots, es que en el mercado existe una gran variedad de tipos de máquinas tragaperras, para todos los gustos, destacando las siguientes: modernas, clásicas, clásicas en 3D, modernas en 3D, clásicas de 3 tambores, de línea, progresivas, de video, de carrete mecánico y de 5 rodillos.

Es un juego que nunca pasa de moda en los casinos online, debido a que generalmente cuenta con una amplia categoría de títulos, según las preferencias de los jugadores, es decir, temas relacionados con juegos, cuentos, películas, moda y personajes, cuyos símbolos principales son las frutas y los diamantes.

Además de lo dicho anteriormente, cuentan con símbolos especiales que vuelven muy atrayentes a las tragamonedas, por los grandes beneficios que le proporciona al jugador, por ejemplo, símbolos wild o comodines, símbolos scatter, símbolos de bonificación, símbolos multiplicadores, re-spines, retenciones y avances.

Datos interesantes sobre la historia de las tragamonedas

Las tragamonedas cuentan con una historia muy larga y curiosa, llena de todo tipo de datos interesantes referentes a distintos aspectos de las mismas. Naturalmente, de donde más se extraen estos datos es del segmento histórico de las tragamonedas. Algunos de los hechos más curiosos en la historia de las tragamonedas tienen que ver con:

1. Creadores de la primera tragamonedas

2. Liberty Bell

3. El nombre de las tragamonedas

4. Money Honey

5. El gran premio del siglo.

Creadores de la primera tragamonedas

La primera tragamonedas de la historia fue creada por Sittman y Pitt, quienes fundaron un sistema en el que, al tirar de una palanca, 5 carretes con 50 cartas de póker giraban y, quien sacara las mejores manos, se llevaría un premio, el cual constaba de bebidas y cigarrillos.

En aquel entonces, el sistema arcaico de tragamonedas de Sittman y Pitt era una completa genialidad, por lo cual este sería el modelo que se usaría en gran parte de la historia de las tragamonedas y, hoy podría decirse que es el modelo estándar.

Liberty Bell

Muchas décadas después, Charles August Fey entre 1987 y 1989 crearía 3 tragamonedas, las cuales daban premios automáticos de hasta 10 monedas a quienes las usaban, lo cual introdujo otro modelo de tragamonedas que, hasta ese entonces, no existía.

El sistema se llamó Liberty Bell, y fue muy popular en su momento. Hoy en día muchas tragamonedas utilizan un sistema similar para generar premios.

El nombre de las tragamonedas

En español, las máquinas tragamonedas tienen un nombre un poco inadecuado, ya que implica que la máquina se dedica simplemente a quitar dinero, pero la verdad es que también se trata de un medio de entretenimiento bastante atractivo.

De hecho, hoy en día, con los casinos online, la “tragamonedas” es solo una de sus funciones, y sirve para generar ingresos para el casino y para administrar los premios. Hoy por hoy, las tragamonedas online son prácticamente minijuegos elaborados, pero con una mecánica simple que obedece a las reglas del azar, o al menos así lo es la mayoría de las veces.

De cualquier manera, la traducción literal del inglés al español tampoco hace demasiado sentido, si lo hiciéramos así tendríamos que llamarlas “máquinas ranura”.

Money Honey

Este fue el nombre de la primera tragamonedas de la historia, y fue creada en 1963 en los Estados Unidos. Para ese entonces, los videojuegos estaban empezando a formar parte de las vidas de los jóvenes, y las maquinitas eran uno de los pasatiempos más novedosos de la América de esos días.

Fue entonces cuando apareció la primera tragamonedas en video, y su popularidad creció tanto que terminó por ganarse muchísimos fans en Las Vegas y en general en los Estados Unidos.

A partir de entonces este modelo se ha estandarizado prácticamente, aunque, todavía se conservan muchas tragamonedas con el diseño original en los casinos físicos, la inversión de las video tragamonedas fue el predecesor de lo que hoy conocemos como tragamonedas online.

El gran premio del siglo

Muchos no conocen sobre el mayor premio de tragamonedas de la historia hasta ahora. De hecho, se trata de una anécdota que a muchos les gustaría vivir hoy en día, sobre todo considerando el ajuste inflacionario y lo que valdría ese dinero hoy en día.

El 21 de marzo de 2003 se produjo un premio de Jackpot que nunca, hasta entonces, se había logrado: el retiro definitivo de la vida laboral de su ganador.

Y es que el afortunado jugador, que se llevó el premio gordo ese día, llegó a su casa con 39.7 millones de dólares, una cifra que, haciendo el ajuste inflacionario, tendría un equivalente que seguramente superaría los 100 millones.

No es posible imaginar la sorpresa de este jugador y, aunque permanece anónimo, el registro quedará para la historia de los casinos físicos y las tragamonedas.

Las mejores tragamonedas en línea del mercado

En la actualidad, el gran abanico de tragamonedas online disponibles para jugar es realmente sorprendente. Calificar a un slot como el mejor del mundo es muy complicado, puesto que la selección de los apostadores puede variar dependiendo de sus gustos.

Algunas de las mejores tragamonedas online que han sabido cautivar a un gran número de jugadores son:

- Cleopatra

- 88 Fortunes

- Golden Goddess

- Legend of the Nile de Betsoft Gaming

- Gonzo's Quest Megaways

- Wolf Run

- Big Bad Wolf – Quickspin

- Book of Ra Deluxe

- Winners Cup

- Sweet Bonanza

- Sabaton

- Gypsy Rose – BetSoft Gaming

- Mega Moolah

- Starburst

- Kitty Cash de 1×2 Gaming

De lo antes mencionado, debes saber que puedes encontrar infinidades de tragamonedas con temáticas muy interesantes, ya sea sobre juegos, libros, películas, VIPs, estrellas musicales y de cine, moda, o de ciertas fechas especiales, como navidad.

Además del tipo de temática, otros aspectos que son tomados en cuenta para que una tragamonedas online entre dentro de las más distinguidas en el mercado son: diseño gráfico llamativo y realista, giros gratuitos, sencilla manipulación, gráficas nítidas, giros automáticos, fluidez en las animaciones y sonido envolvente.