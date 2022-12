Marc Márquez: "Al final de 2022 se vieron destellos de mi 'ADN'"

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) aseguró que tras su lesión, en las cuatro últimas pruebas del Mundial 2022, se vieron "destellos" del piloto agresivo y ganador que fue antes de su largo calvario con el hombro y añadió que ese es su 'ADN' y que lucha por verlo emerger de nuevo y tener una versión diferente de sí mismo que use su "experiencia previa".

En una entrevista , el ocho veces campeón del mundo (seis en MotoGP) aseguró que los destellos del Marc ganador se vieron ya al término de 2022 y augura un 2023 en el que pueda luchar por el que sería su noveno título.

"Se vio en las cuatro carreras tras la lesión, que estaba un poco mejor físicamente, empezaba a ver destellos de ese Marc (luchador y agresivo), mi 'ADN' es ese y en eso voy a trabajar para incluso ver una versión diferente, mejor o peor, que use la experiencia", aseguró.

En esas últimas citas del Mundial 2022, el piloto catalán firmó el cuarto puesto en Japón, el quinto en Tailandia, un segundo puesto en Australia y séptimo en Malasia, mientras que no pudo terminar por caída la última prueba en Cheste (Valencia) pese a las buenas sensaciones.

Reconoció que a lo largo de una carrera deportiva se avanza por distintas etapas y que, en cada uno nueva que se abre, es bueno aprovechar lo mejor de las anteriores. "Vas por etapas, por épocas. Con 30 años no afrontas igual una carrera ni un campeonato que con 20 años. La experiencia la tienes que saber utilizar, también", reiteró.

Así, confía en poder celebrar las mejoras que puedan llegar desde Honda en la moto de 2023. Una "única bala" que verá en el test de febrero del próximo año. "Nos jugamos todo a una bala porque el test de noviembre (de 2022) no funcionó como esperaba", reconoció.

"Honda está reaccionando, confío al cien por cien en ellos, yo me estoy preparando como entiendo que tengo que hacerlo para aspirar a ganar el Mundial. Luego, cuando se pruebe la nueva moto, se verá dónde estamos nosotros y dónde nos ponen los rivales. Porque a veces tú mejoras pero el rival mejora más", manifestó.

Eso sí, el catalán tiene claro que la paciencia y la confianza mutua entre Honda y él siguen estando al máximo nivel. "Mi nivel de confianza en Honda sigue al cien por cien, igual que ellos la tienen hacia mí", se sinceró.

Además, se mostró comprensivo con el fondo del problema en el gigante nipón. "En Honda empezó la crisis cuando yo me lesioné fuerte, antes llevábamos cuatro años ganando, en 2019 prácticamente arrasando. Luego me lesioné y su piloto puntero no estaba en pista y ahí empezaron las complicaciones. Pero yo confío mucho en Honda, me han respetado mucho este tiempo. Ellos confían en mí y mi objetivo es volver al máximo nivel para aspirar al máximo junto a Honda", se explicó.

Sobre Joan Mir, campeón del mundo con Suzuki y que será su nuevo compañero en el Repsol Honda Team, celebró su llegada. "Cuando viene un nuevo compañero siempre tienes la curiosidad de saber cómo le va a ir. Sobre todo porque viene de pilotar otra moto, y de ganar carreras y hacerlo bien. Pilotará la misma moto, hay curiosidad, pero han pasado otros compañeros como Pedrosa o Lorenzo, nombres importantes, y está claro que la competitividad dentro del box hace crecer un poco el nivel en pista", celebró el de Cervera.