Álex Márquez: "Ha sido una temporada mentalmente agotadora, pero he crecido como piloto"

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) confiesa que "ser campeón" de la categoría 'reina' es su "sueño, aunque admite que "a día de hoy no es un objetivo realista", después de una temporada 2022 "difícil" y "mentalmente" agotadora en la que ha "crecido como piloto".

"Mentalmente agotado", valoró Álex Márquez en una entrevista , después de renovar con la marca de gafas 'Hawkers', con la que sacará una nueva colección en 2023. "Ha sido una temporada difícil, nunca me he escondido. Pero dentro de las dificultades, se aprende, he aprendido muchísimo. Ha habido momentos buenos, pero ha sido un año en el que he crecido como piloto pese a que ha sido duro", añadió.

El piloto nacido en Cervera y de 26 años reconoció que "todos" esperaban "más esta temporada" con la Honda del equipo LCR, con un 17º puesto final, cinco abandonos y ningún podio. "Estaba la posibilidad de que se te complique, y no hubo reacción en el buen camino", lamentó.

Sin embargo, pese al rendimiento algo por debajo de las expectativas, Márquez no achaca "nada" a su equipo en 2022. "Una cosa es estar en el equipo oficial y otra el 'satélite', no era el mismo trato que en el Repsol Honda", reveló como uno de los argumentos para cambiar de aires en 2023 y poner rumbo a Ducati del Gresini Racing.

"Necesitaba el cambio, no era la moto ideal para mi estilo. Fui sincero a mitad de temporada, dije que no quería continuar aunque no tenía nada encima de la mesa, podría estar en mi casa. Entonces apareció Gresini", relató sobre su próxima aventura con Ducati, en un equipo en el que ya estuvieron los españoles Sete Gibernau, Jorge Martín, Toni Elias, Álvaro Bautista y Emilio Alzamora.

"SER CAMPEÓN DE MOTOGP ES UN SUEÑO, PERO AHORA NO ES REALISTA"

Álex Márquez ya se pudo subir en 'su' Ducati en los test de Valencia del 8 de noviembre para el próximo curso, en una única jornada en la que entendió "mejor" su nueva montura. "Es una moto más fácil, pero ninguna es fácil a la hora de ir rápido y buscar tiempos cuando vas al límite. El test fue positivo, pero sólo estuvimos un día, ojalá estuviéramos ya en Malasia", agregó.

Los pilotos de MotoGP disfrutarán antes del inicio de temporada del test 'shakedown' de Sepang, en Malasia, del 5 al 7 de febrero, donde repetirán, del 10 al 12 de ese mes, para luego viajar a Portugal y completar los ensayos previos en el test de Portimao, el 11 y 12 de marzo.

El pequeño de los Márquez obtendrá datos y aspectos para incorporar en la próxima temporada que no compartirá con Marc, pese a ser su compañero de entrenamientos en la pretemporada. "Es mi hermano, pero no hay que hablar de motos, es entrenamiento físico. No cambiará nada. En el circuito separamos muy bien lo que es ser hermanos y lo que es la moto, hasta ahora probábamos muchas cosas juntos, pero somos muy profesionales. Él tiene sus secretos, yo tengo los míos, y sabemos que nos escondemos cosas", expresó.

Álex Márquez es bicampeón del mundo de motociclismo, de Moto3 en 2014 y de Moto2 en 2019. "El título más especial fue el primero, además lo gané en Valencia. No era el máximo candidato, me puse líder en Aragón y no lo llegué a valorar, era como una situación que no veía real. Eso me hizo llevarlo de la mejor manera", recordó, aunque su sueño siempre será "ser campeón" en la categoría reina.

"Es mi sueño, pero a día de hoy no es un objetivo realista. Tampoco hay que cerrarse, como Enea Bastianini -piloto al que sustituye en Gresini y que finalizó tercero en el Mundial- este año, pero no es real, aunque lucharemos y daremos el máximo para ser lo más competitivo posible. El año que viene será muy largo, con muchos puntos en juego. Creo que va a costar ver a dos pilotos marcando la pauta, habrá muchos cambios durante la temporada", analizó.

Finalmente, abordó el futuro del 'motorsport' y la sostenibilidad, cuando en 2027 MotoGP deberá utilizar biocombustibles al cien por cien. "El mundo cambia mucho año a año, por lo que tampoco hay que hablar antes de tiempo. Todo va avanzando y eso es bueno, también que se introduzca en nuestro mundo. Es verdad que sin ruido las motos pierden, es una parte importante. Igual dentro de un año dicen que el futuro no es el eléctrico y es otra cosa. Los biocombustibles son un primer gran paso", concluyó.