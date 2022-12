Fútbol/Copa.- Crónica del Arenteiro - Atlético de Madrid 1-3

El Atlético pasa con sufrimiento ante un combativo Arenteiro

Carrasco, con dos goles, y Pablo Barrios remontaron el encuentro para pasar a dieciseisavos de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid cumplió en su vuelta a la competición tras el Mundial de Catar y venció (1-3) al Arenteiro en Espiñedo, para pasar a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, después de remontar un encuentro igualado y con mucha intensidad, gracias a los goles de Carrasco por partida doble y el tanto de Pablo Barrios.

Con un once plagado de titulares y con el regreso de los mundialistas, el conjunto que dirige Diego Pablo Simeone no falló en su prueba de fuego, ante un rival aguerrido que plantó batalla. El golazo del canterano en la segunda parte dio vida a un conjunto rojiblanco que sufrió para no quedar apeado de su ambición copera, tras su eliminación europea y su mala primera vuelta en LaLiga.

Así, el ímpetu inicial de los locales llegó a poner en serios a aprietos al conjunto rojiblanco, al menos durante los primeros veinte minutos. Aunque los colchoneros dieron muestras de su calidad con algún acercamiento, no fue hasta el minuto 25 cuando llegó la primera ocasión. Morata conectó un buen remate en el corazón del área, pero el portero gallego, bien colocado, atajó el balón.

A partir de ahí, los del 'Cholo' Simeone decidieron dar un paso adelante y volcaron todo su juego en campo contrario. Por las bandas de Marcos Llorente y Yannick Carrasco el Atlético intentó hacer daño a una férrea defensa gallega que se defendió con uñas y dientes durante toda la primera mitad. Así, los visitantes llegaron a tener dos claras en las botas de Morata, pero el delantero madrileño no estuvo acertado en el mano a mano.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Javi Rey, que fue expulsado tras una disputa temprana con el árbitro, supo jugar sus cartas para adelantarse en el luminoso. Marquitos abrió el marcador para alegría de la hinchada local tras controlar un balón con el pecho que posteriormente picó por encima de Oblak. Un tanto que sirvió de poco a los locales ya que tan solo cuatro minutos después el Atlético devolvió el golpe.

No falló Carrasco desde los once metros para devolver las tablas al marcador, tras un agarrón en el área sobre José María Giménez, que el colegiado no dudó en señalar penalti. Todo ello antes de poner fin a una primera mitad muy igualada, que permitió a los locales llegar vivos al descanso.

Con la reanudación, la intensidad local pareció frenarse en virtud de un Atlético de Madrid que se lanzó a por todas a por el partido. Cumplida la hora de juego, los visitantes volvieron a tener la oportunidad desde el punto de penalti, tras una caída dentro del área de Carrasco, pero el portero gallego le adivinó el lanzamiento a Álvaro Morata.

Hubo que esperar hasta el minuto 75 para que, entonces sí, el conjunto del 'Cholo' Simeone encontrara el premio del gol en las botas de Pablo Barrios. El canterano rojiblanco conectó un disparo con la zurda desde la frontal al que Diego García, muy metido en la portería, no fue capaz de despejar.

Lo siguió intentando el Arenteiro en los instantes finales, pero la calidad individual de Carrasco acabó por decantar el encuentro para poner fin al sueño copero de los gallegos. El belga frenó en seco las esperanzas del Arenteiro, equipo de Segunda RFEF, tras sentenciar a la contra y dejar sentado al portero en el 1-3.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: ARENTEIRO, 1 - ATLÉTICO DE . (1-1, al descanso).

--EQUIPOS:

ARENTEIRO: Diego García; Joseca, Bueso, Vitra, Ger; Álex, Curro (Rafa Mella (min.80), Markitos (Cruz, min.79), Pibe (Sánchez, min.78), Manín (Bardelas, min.87) y Escobar.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Hermoso (Mandava, min.70), Carrasco; Witsel, Koke (Moreno, min.69), Barrios; Lemar (Kondogbia, min.81) y Morata.

--GOLES:

1 - 0, min.42, Marquitos.

1 - 1, min.56, Carrasco.

1 - 2, min.76, Pablo Barrios.

1 - 3, min.91, Carrasco.

--ÁRBITRO: Pablo González Fuertes. Amonestó a Bueso (min.45), Escobar (min.86), Cruz (min.89) y a Fernández (min.94) por parte del Arenteiro y a Hermoso (min.49), Morata (min.56) y a Lemar (min.59)por parte del Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Espiñedo.