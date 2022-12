El CIS de Tezanos da la mayoría a una coalición de izquierdas en la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ganaría las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023, con un rango de escaños entre los 55 y los 67, por lo que no alcanzaría la mayoría absoluta (fijada actualmente en 69), según el CIS, que abre la puerta a que un pacto de izquierda (PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos) podría arrebatarle la Comunidad.

Ya un sondeo del CIS a las puertas de las elecciones autonómicas del 4M, que dieron una contundente victoria a la presidenta madrileña, abrió la puerta a esta posibilidad dando a los grupos de izquierdas los 73 escaños.

El PP --que ahora tiene 65 escaños-- dependería, si logra más de 61 escaños, de Vox, como en esta legislatura, que acaba de rechazar su proyecto de Presupuestos regionales. La formación que en Madrid lidera Rocío Monasterio lograría entre 7 y 9 escaños, frente a los 13 actuales, según datos de la macroencuesta sobre Tendencias del Voto Autonómico elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El CIS abre la puerta a una coalición de izquierdas si se toman como referencia los rangos mayores de los PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Así, en conjunto estos tres partidos lograrían, en sus máximos rangos, 76 escaños.

En concreto, da un fuerte subida al PSOE, cuyo candidato a la Presidencia regional es ahora Juan Lobato, que alcanzaría entre 31 y 38 puestos en la Asamblea, frente a los 24 actuales, frente a Más Madrid, que perdería algo de fuerza, al pasar de los 24 escaños actuales a una horquilla de entre 21 y 25. Y Unidas Podemos, cuyo cartel electoral de 2023 encabezará Alejandra Jacinto, subiría de los 10 actuales hasta los 13 como máximo.

Ciudadanos, que perdió sus 26 parlamentarios en las elecciones anticipadas de mayo de 2019, ahora se sitúa en una horquilla entre los 0 y 4 escaños. No obstante, no se acercaría al 5% de intención de voto mínimo para entrar en la Cámara regional. El partido que en Madrid lidera Begoña Villacís aún no tiene candidato autonómico.

En porcentaje de intención de voto más simpatía, el PSOE tendría un 18,9%, el PP 33,4%, Vox 4,6%, Unidas Podemos 6,7%, Ciudadanos 2,6%, Más Madrid 12,6%, PACMA 0,6%, Los Verdes 0,2%, otros partidos 2,2%, en blanco 2%, nulo 0,7%, no lo sabe todavía 2,3% y no lo dice 4,4%.

En la encuesta también se ha preguntado por las elecciones generales. El 22,3% de los madrileños votaría hoy al PSOE, el 27,2% al PP, el 7,9% a Vox, el 10,4% a Unidas Podemos, el 2,3% a Ciudadanos y el 2,6% a Más País. El 14,5 por ciento aún no sabe a quién confiaría para representarle en las Cortes Generales.

En escala ideológica, la mayoría de los madrileños se sitúa en el centro. Así, siendo un 1 la ideología más a la izquierda y un 10 la más a la derecha, el 20,9% de los encuestados se sitúa en el 5, el 11,6 en el 6, el 10,2% en el 4, el 12,3% en el 3, el 8,5% en el 8, el 4,1% en el 2, en 10,2% en el 1; el 1,9% en el 9 y el 5,3% en el 10.

La muestra de la encuesta, que en la Comunidad de Madrid consta de 1.573 entrevistados, se recogen otros resultados. Así, el 43,6 por ciento de los madrileños consultados cree que la situación general de su región es buena, el 12,8 muy buena, el 9,5 regular, el 22,4 mala y el 10,9 por ciento muy mala. Pero el 41% cree que la situación de la región es peor que hace cuatro años, el 22,8% igual y el 24,8% mejor.

Además, para el 31,2% la gestión realizada por Isabel Díaz Ayuso el último año es muy mala, para el 18,5% mala, para el 4,6% regular, para el 26,8% buena y para el 18% muy buena.

Entre otras cuestiones preguntadas a los encuestados, los resultados revelan que los madrileños están medianamente satisfechos a la hora de encontrar un trabajo y emprender un negocio, pero muy insatisfechos por las posibilidades de encontrar una vivienda a un precio asequible. El 41,2% responde que están totalmente insatisfechos en la escala más negativa.

Lo mismo ocurre con la prestación de los servicios sanitarios. El 29,5% de los madrileños están totalmente insatisfechos por la situación que se vive en la región, mientras que solo un 5,9% está totalmente satisfecho.

En cuanto a la educación y centros escolares y servicios sociales, la mayoría de los encuestados están medianamente satisfechos, mientras que en oferta de ocio, cultura y deporte la mayoría está bastante o muy satisfecho. En seguridad ciudadana, son más los que están poco preocupados.

En apoyo al medio rural, en lucha contra el envejecimiento y fomento de la natalidad, la mayoría de los madrileños cree que no se hace lo suficiente; al contrario que en promoción turística.

La encuesta también pregunta por la preocupación del Gobierno Regional en determinados asuntos. El 18,9% de los madrileños responde que el equipo de Ayuso conoce mucho los problemas de la región, el 22% bastante, el 35,4% poco y el 22,4% nada. Además, el 61,8% cree que la Comunidad sabe poco o nada resolver sus problemas, frente al 35,7% que piensa lo contrario.

La mayoría también opina que el Gobierno regional no sabe comunicarse con la ciudadana (el 55% responde que poco o nada), no facilita las consultas y gestiones a la ciudadanía (el 67% opina que poco o nada), no tiene buena disposición para negociar con sindicatos o asociaciones (el 61,5% opina que poco o nada) y no tiene sensibilidad por los problemas de las minorías y personas vulnerables (el 64,3 piensa que poco o nada).

En conclusión, el 54% de los madrileños interrogados por el CIS asegura que está insatisfecho en algún grado con la gestión realizada por el Ejecutivo autonómico. El 21,6% de ellos afirma que está muy insatisfecho.

El 56,9% de los que votarán en mayo a las elecciones autonómicas lo hará por cuestiones regionales, y el resto por temas nacionales. Y mientras que el 39,1% a la hora de votar lo hará más fijándose en el partido político, el 47,4% valorará más el candidato a presidente regional y solo el 4,5% atenderá al programa electoral. El 80% de los madrileños encuestados irán con toda seguridad a votar y el 3,1% con toda seguridad no participará.