Luis Rubiales defiende que se juegue la Supercopa de España en Arabia Saudí

El presidente de la Real Federación Española de fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó este jueves que no se puede estar "continuamente cuestionando" que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí y, tras considerar de que está siendo positivo para la propia sociedad de ese país, advirtió que "por qué no puede ir al fútbol" allí cuando sí "hay embajador, relaciones bilaterales y negocios".

"Se tomó la decisión en su momento, está firmado hasta 2029 y no podemos estar continuamente cuestionándolo. Ya llevo el tiempo necesario como gestor para que saber que quien no se quiere convencer de algo no se le va a convencer. No somos políticos, pero si hay embajadores, relaciones bilaterales y otros negocios allí, ¿por qué el fútbol no puede ir?", aseguró Rubiales durante la Asamblea General del organismo.

El dirigente se mostró "convencido" de que están "haciendo crecer y mejorar la sociedad" del país y pidió "preguntar" lo que le parecía que se jugase el torneo allí a un presidente de "Tercera División". "Jugándose aquí la RFEF antes recibía 120.000 euros y ahora 40 millones", aseveró.

Rubiales insistió en que están "haciendo una labor positiva" en Arabia Saudí donde ahora existen "una liga femenina y dirigentes femeninas". "Hemos ayudado a formarlas, también al arbitraje y a los entrenadores y entrenadoras. Es una decisión (llevar allí la Supercopa) que nos permite consolidar una fuente de ingresos tremendos. Entre la Copa y la Supercopa, dejando a un lado el marketing, estamos en torno a 90 millones de euros, cuya inmensa mayoría va al fútbol modesto", remarcó.

También se refirió al hecho de haber ido a jugar el Mundial a Catar, un país que no respeta derechos humanos. "Cuando se otorgó el Mundial de 1982, España era una dictadura. No tengo que hablar o poner en cuestión decisión de hace 45 ó 50 años, pero soy de los que piensa que el fútbol debe ir a todas partes y ayudar a que la sociedad cambie por su poder transformador bestial", explicó.

"Los que hemos estado en Catar y los que hemos visto la evolución en Arabia Saudí en los últimos cuatro o cinco años, estamos convencidos de que el fútbol deja un legado importantes. No estamos de acuerdo en muchas cosas y las censuramos, sin lugar a dudas, pero podemos darle la espalda a una sociedad entera o ir a intentar explicar que las cosas pueden cambiar, sentenció.

ESPERANZADO CON LA CANDIDATURA DE 2030 Y "FORTÍSIMOS" CON DE LA FUENTE

Por otro lado, el presidente de la RFEF resaltó que están "preparados" para albergar un Mundial, un sueño que pasa por la candidatura conjunta con Portugal y Ucrania para 2030. "Nos lo merecemos y seguramente podríamos organizarlo a pocos meses, pero con todo el tiempo que tenemos y con la seriedad con la que estamos trabajando somos firmes candidatos", subrayó.

En este sentido, celebró la subvención que van a recibir del Gobierno para potenciar el proyecto y aprobada el pasado martes. "Seguimos siendo la única federación deportiva que no tiene ayudas ordinarias del CSD y esta nos viene muy bien. Vamos a seguir trabajando con el Gobierno para que se incremente para 2023-2024", declaró el mandatario.

Además, aunque sabe que la justicia "tarda", no duda de que esta les respaldará "en algunas cuestiones que han tratado de manchar a esta federación", y recalcó que siguen "trabajando por un fútbol más justo" en el que "los equipos humildes salgan adelante" gracias a las ayudas de su organismo.

A nivel deportivo, Luis Rubiales aseguró que ya se han "repuesto" de la decepción del Mundial de Catar. "Ya estamos fortísimos con Luis de la Fuente", manifestó el dirigente, que remarcó que tras ser "muchos años la federación número uno en cantera masculina", ahora pueden presumir de serlo en la femenina.

"Seguro que de dos a cuatro años estaremos en condiciones de pelear por un Mundial o una Eurocopa, pero ya hemos visto que no es sencillo", puntualizó, celebrando que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmase el "logro importante" de que vaya a haber Mundial de Fútbol Sala Femenino próximamente. "Para 2023 deseo mucha salud y justicia", concluyó Rubiales.