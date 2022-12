Torrejón.- Ayuntamiento abre una Oficina de Apoyo a Comunidades con Viviendas Ocupadas para dar atención a los afectados

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha abierto ubn Oficina de Apoyo a Comunidades con viviendas Ocupadas, un nuevo servicio para ofrecer atención inmediata a los vecinos de los inmuebles afectados por ocupaciones, ha informado el Ayuntamiento este miércoles en una nota de prensa.

Se trata de un nuevo servicio para ofrecer atención inmediata a los vecinos de los inmuebles afectados por ocupaciones, poniendo a disposición de los perjudicados los recursos públicos disponibles para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada.

Los torrejoneros afectados por este problema pueden acudir a esta nueva oficina, situada en la planta baja del Ayuntamiento en horario de martes y jueves de 9:00 a 14:00 horas y por mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

En el Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 26 de octubre se aprobó exigir al Gobierno de España endurecer las leyes para evitar la ocupación ilegal de viviendas y naves con el voto favorable del alcalde, Ignacio Vázquez, y el Grupo Popular y en contra de PSOE y Podemos.

La moción aprobada solicita al Gobierno de España el desalojo de los okupas en el plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento, el desalojo inmediato en caso de flagrante delito, endurecer las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel modificando el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias, considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal, prohibir que un inmueble ocupado tenga la consideración de morada o domicilio, devolver al propietario lo abonado por IBI e Impuesto sobre el Patrimonio en el periodo de ocupación y reforzar los recursos a disposición de las Fuerzas de Seguridad y Tribunales.

"Las denuncias por las molestias provocadas a muchos torrejoneros y a comunidades de vecinos por las viviendas y naves ocupadas ilegalmente son numerosas y habituales, sin que las Fuerzas de Seguridad y la justicia tengan, prácticamente, herramientas eficaces para poder combatir este fenómeno. Es una auténtica plaga que genera en muchas ocasiones robos y otro tipo de delitos. Según datos de la Policía Local de Torrejón, en la ciudad hay un total de 451 viviendas y 21 naves industriales ocupadas", explicó el vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro.

Y añadió que el Ayuntamiento, la Policía y los propios Juzgados "carecen de los medios necesarios para acabar con la ocupación al negarse el Gobierno de España a facilitarlos y legislar en este sentido".

"Con las ocupaciones debe imponerse la tolerancia cero. Es lamentable que el PSOE y Podemos de Torrejón se nieguen a que se endurezcan las leyes para acabar con las mafias que trafican con pisos y naves ocupadas que tantos problemas de convivencia están generando a los vecinos que residen en sus proximidades", señaló el concejal.

Además, continuó José Luis Navarro, desde el Gobierno de España Podemos "defiende con orgullo el derecho a la ocupación y la impunidad de sus responsables y el PSOE está siendo cómplice de tal disparate".

Tal es así que hasta el candidato del PSOE a la Alcaldía de Torrejón afirma que la ocupación en Torrejón "no es un problema real, es un problema inventado, despreciando de esta manera el candidato socialista, Javier Castillo, a los miles de torrejoneros que sufren directamente las consecuencias de estas ocupaciones, habiendo visto perjudicada, así su tranquila vida cotidiana".

"¿Cómo se puede ser tan irresponsable y tener tal desconocimiento de los problemas de esta ciudad? Es bueno que los torrejoneros vayan conociendo que harían el PSOE y Podemos si vuelven a gobernar esta ciudad, ya que no moverían un dedo contra la ocupación disparándose esta con total impunidad, además de subir los impuestos, no cerrar los parques por las noches o eliminar las actuales Mágicas Navidades, a pesar de que gracias a lo que pagan los visitantes no cuestan nada a la ciudad, suponen un impacto reputacional positivo, habiendo posicionado la imagen de Torrejón como una de las grandes ciudades, y generan un retorno económico del que se beneficia el comercio y la Economía local por los ingresos que proporciona este turismo navideño", han añadido.