Edmundo Bal ficha como 'numero dos' de su lista de Ciudadanos a Santiago Saura, concejal de Villacís

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha incorporado al concejal madrileño a Santiago Saura, número dos de la lista de Begoña Villacís al Ayuntamiento de Madrid, como su compañero de 'ticket' en la lista para disputar el liderazgo del partido 'naranja'.

En los primeros puestos también figuran las diputadas del Congreso Sara Giménez y Mari Carmen Martínez Granados.

En concreto, el concejal responsable del Área de Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid será el compañero de fórmula de Bal en la lista, ya que bajo el nuevo modelo de bicefalia propuesto --que tiene que ser refrendado en la Asamblea Extraordinaria de refundación de enero-- las partes política y orgánica quedan separadas.

Saura se presenta para ocupar el puesto de secretario general, mientras que Bal quiere la portavocía del partido. Como número tres y cuatro están las diputadas Giménez y Martínez Granados, que optan a los puestos de coordinadora nacional y vicesecretaria general.

La lista aún no está completa y se presentará finalmente el 26 de diciembre, pero también figura el militante que disputó el liderazgo a Albert Rivera en las primarias de 2020, Juan Carlos Bermejo. Todos han acudido a la Plaza de las Cortes, donde el portavoz adjunto en el Congreso ha presentado su lista, acompañados de personas que han mostrado su apoyo a Bal, como el diputado Miguel Gutiérrez y el senador del partido 'naranja', Miguel Sánchez.

REAFIRMAR LA REFUNDACIÓN

Bal ha tenido palabras de alabanza hacia Saura, Giménez y Martínez Granados, si bien ha subrayado que el paso del concejal madrileño es "doblemente más valiente" porque el cargo al que opta, si el modelo bicéfalo no se enmienda, no se puede compatibilizar con un cargo institucional. "Él pone por delante el interés del partido", ha dicho el vicesecretario general.

Ante los medios de comunicación, el vicesecretario general de Ciudadanos ha hecho hincapié en que su lista busca "reafirmar la refundación" con un proyecto de renovación que trata de "aprovechar el talento" del partido, "sin teatro y sin cosmética" y "donde caben todos". En esta línea, ha trasladado que está compuesta en su mayoría por caras desconocidas, aunque ha avanzado que algunos perfiles más populares también figuran.

La que no figura entre los nombres es la portavoz económica de Ciudadanos en el Congreso, María Muñoz, que fue el nombre que Bal le propuso a Arrimadas para ocupar la portavocía en el Congreso y alcanzar un acuerdo en pos de la unidad. Según Bal, se lo ha propuesto pero, por el momento, prefiere continuar en una "situación de independencia" de su lista y de la de la presidenta.

Otras caras reconocibles a las que Bal ha propuesto integrarse en su candidatura son el procurador de Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, que ayer le mostró su apoyo; o César Zafra, que fue su jefe de campaña en las elecciones a la Comunidad de Madrid de mayo de 2021.

"La intención es hacer de Ciudadanos un vehículo renovado en el centro español como partido liberal y progresista. No ser subalternos de ninguna otra opción política", ha resumido Bal, que ha mencionado también la "utilidad" y el "pragmatismo", además de la "búsqueda de soluciones desde la moderación".

ÚLTIMA OFERTA A ARRIMADAS

Por otro lado, Bal ha desvelado que el martes hizo su "última oferta" a Arrimadas, después de otras dos negociaciones fallidas para intentar armar una lista de unidad. Según ha explicado, le propuso permanecer como portavoz en el Congreso de los Diputados, algo que para él es una piedra angular, pero ella no aceptó. Fuentes próximas a Bal explican que la presidenta 'naranja' se ha mantenido fija en su posición inicial, no dejar la portavocía del Congreso y que Edmundo Bal no ocupara ningún cargo en el partido, y no ha dejado espacio a la negociación.

Lamentando su decisión, el 'número dos' de Ciudadanos ha insistido en que su lista sigue abierta a Arrimadas, pero ha advertido de que va a seguir trabajando en su candidatura de unidad. En este sentido, ha extendido la mano a los que integren la lista de la actual presidenta para que, una vez celebrada la votación y si gana su candidatura, se integren en su futura Ejecutiva.

Para Bal, había "muchas posibilidades" para llegar a un acuerdo, como que la portavocía del Congreso rotara, pero al final no ha habido forma. Sin embargo, se ha mantenido firme y ha asegurado que Arrimadas "tiene la obligación" de negociar.

EL LIDERAZGO DE CIUDADANOS

Bal anunció su intención de presentar su candidatura a principios de diciembre, un plan que sorprendió a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. El portavoz adjunto ya había avanzado que apostaría por nuevos perfiles, más desconocidos para el público general.

La líder 'naranja', por su parte, aboga por una lista de unidad, que ella no tiene previsto encabezar, con caras nuevas y en la que tampoco figure su 'número dos'. El acuerdo entre ambos ha sido imposible.

Ciudadanos celebrará primarias el 9 y el 10 de enero, días antes de la Asamblea Extraordinaria de mediados de mes que significará la culminación del proceso de refundación puesto en marcha tras la debacle de las elecciones andaluzas para intentar reflotar el partido. El 26 de diciembre se abrirá el plazo para presentar estas candidaturas y cerrará el 29.