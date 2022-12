Los 34.000 vecinos de Madrid titulares de IBI afectados por los problemas en la plataforma no tendrán que pagar el recargo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido disculpas este miércoles a los 34.000 vecinos de Madrid titulares del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que tuvieron problemas a la hora de pagar su recibo por incidencias con la plataforma tecnológica y ha apuntado que no se les cobrará recargo.

Así lo ha explicado ante los periodistas, desde la plaza de la Remonta de Tetuán, después de que ayer el Pleno de Cibeles aprobara con el voto en contra del PP ampliar hasta el 31 de diciembre el pago voluntario del IBI, sin recargo del 5%, por las incidencias registradas a cuenta de la transformación y actualización del sistema en la Agencia Tributaria.

Martínez-Almeida ha reconocido que se han detectado problemas en 34.000 recibos de un total de 2 millones de los que se giran por el Consistorio madrileño. "Nos hemos puesto manos a la obra para solucionarlo, y por supuesto que no duden de que no sufrirán ni recargo ni penalización. Lo vamos a regularizar inmediatamente, no van a sufrir ningún tipo de recargo", ha apostillado a continuación.

La delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, Engracia Hidalgo, detalló ayer en el Pleno que hasta el momento, llevan cobrados 1.018 millones de euros en recibos domiciliados, cuando el año pasado por estas fechas era de 991,8 millones. Los no domiciliados suponen 295 millones frente a los 258 del año pasado por estas fechas.

"Pedimos disculpas como consecuencias del cambio de la plataforma tecnológica que lo regula", ha reconocido el primer edil, quien ha afeado a la oposición describir una "situación de caos, una ciudad apocalíptica, caótica... porque solo tienen que salir y hablar con los madrileños".