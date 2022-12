Martínez-Almeida dice que Ortega Smith es "un muro" con el que "parece imposible dialogar"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comparado este miércoles al portavoz de Vox en el Consistorio de la capital, Javier Ortega Smith, con "un muro" con el que "parece imposible dialogar" sobre los Presupuestos de 2023.

"Le he pedido una reunión, y no hemos recibido contestación de que se quisiera reunir. Parece imposible, muy difícil, dialogar con un muro. Dos dialogan si los dos quieren, si uno se niega es imposible y esa petición de reunión que le hice a Ortega no la ha aceptado", ha trasladado a los periodistas desde la recién reformada plaza de la Remonta, en Tetuán.

Por ello ha insistido en la idea de que "hay un muro que no se quiere sentar, dialogar, hablar y aprobar los Presupuestos de ninguna manera".

El regidor reconocía ayer que el Gobierno municipal trabaja ya en el escenario de prórroga presupuestaria ante las evidentes dificultades para aprobar las cuentas públicas porque "no se dan los votos" y condicionó la celebración del Pleno de Presupuestos al 'sí' de Vox a aprobarlos. "No tenemos los votos en este momento para aprobar los Presupuestos, y estamos ya preparando el escenario de prórroga", explicó.

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid obtuvo ayer dictamen favorable en la comisión extraordinaria y urgente de Hacienda, paso previo al necesario Pleno, con el voto de calidad del PP ante el empate tras la abstención de Vox. El de ordenanzas fiscales salió adelante con el 'sí' de PP, Cs y Vox, la abstención del Grupo Mixto y Más Madrid y el 'no' del PSOE. Ahora queda por fijar el Pleno.

Martínez-Almeida sabe que "hay que tomar la decisión, pero no vale la ambigüedad calculada, y tendrá que decir Vox si está en condiciones o no de aprobarlos, y no es decir si participará en el debate, sino que se siente y esté en condiciones de pactarlo".

Durante la sesión del Pleno municipal de ayer, ambos escenificaron su "batalla" particular de cara a los Presupuestos de la capital, con reproches entre ambos y acusaciones mutuas de 'engordar' a la izquierda.