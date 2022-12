El Gobierno municipal trabaja ya en prórroga presupuestaria

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este martes que el Gobierno municipal trabaja ya en el escenario de prórroga presupuestaria ante las evidentes dificultades para aprobar las cuentas públicas porque "no se dan los votos" y condiciona la celebración del Pleno de Presupuestos al 'sí' de Vox a aprobarlos.

"No tenemos los votos en este momento para aprobar los Presupuestos, y estamos ya preparando el escenario de prórroga", ha reconocido el regidor ante los periodistas desde el Palacio de Cibeles en un receso del Pleno.

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid obtuvo ayer dictamen favorable en la comisión extraordinaria y urgente de Hacienda, paso previo al necesario Pleno, con el voto de calidad del PP ante el empate tras la abstención de Vox. El de ordenanzas fiscales salió adelante con el 'sí' de PP, Cs y Vox, la abstención del Grupo Mixto y Más Madrid y el 'no' del PSOE. Ahora queda por fijar el Pleno.

Martínez-Almeida sabe que "hay que tomar la decisión, pero no vale la ambigüedad calculada, y tendrá que decir Vox si está en condiciones o no de aprobarlos, y no es decir si participará en el debate, sino que se siente y esté en condiciones de pactarlo".

Considera que Vox "no puede jugar con los madrileños", por lo que entiende que "habrá Pleno de presupuestos si hay condiciones de aprobarlos". "Quiero sacar los presupuestos, porque considero que es fundamental; nos hemos topado con todo tipo de obstáculos. Son buenos para la ciudad, tenemos que seguir creciendo, recuperándonos, y necesitamos esos presupuestos para tener mejor calidad de vida, para que los madrileños tengan los mejores medios posibles", ha finalizado.