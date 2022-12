Carlos Granados seguirá al frente de la Oficina municipal contra el Fraude y la Corrupción cinco años más

El magistrado Carlos Granados seguirá otros cinco años más como director de la Oficina del Ayuntamiento de Madrid contra el Fraude y la Corrupción después de que el Pleno de Cibeles haya aprobado con el 'sí' de Más Madrid, PP, Cs y PSOE y la abstención de Vox y del Grupo Mixto.

El Pleno ha votado la prórroga del mandato por cinco años más, sin posibilidad de ampliación. Las críticas han venido por parte del concejal del Mixto Luis Cueto, que ha trasladado que no están "satisfechos con el funcionamiento" de un órgano puesto en marcha por el Gobierno Carmena.

"Viendo el ejercicio no pasaría nada si nos cargáramos la Oficina porque no está haciendo nada", ha declarado Cueto, que ha instado a renovar el equipo, no suprimir la oficina. El concejal de Vox Pedro Fernández, por su parte, ha recordado a Cueto que "el problema no es Granados sino que tiene que perseguir la corrupción cuando no tiene competencias esa oficina", unido a que ahora el Mixto "se da cuenta de la película".

El PSOE, a través de Álvaro Vidal, ha defendido la Oficina, al igual que el concejal de Más Madrid Miguel Montejo, que ha sostenido que el afianzamiento de este organismo no se puede conseguir a corto plazo y que, en ningún caso, puede sustituir a los fiscales.