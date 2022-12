Los consejeros de Sanidad del PP critican "la inacción del Gobierno ante el déficit de médicos de familia"

Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han criticado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de salud se haya reunido este jueves "sin ningún punto en el orden del día dedicado al problema más importante que tiene ahora mismo el Sistema Nacional de Salud, que es la falta de especialistas disponibles para contratar en nuestros centros de Atención Primaria".

El secretario del área de Innovación Sanitaria del PP y conselleiro de Sanidad de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, ha señalado en nombre de todos los consejeros que la ministra Darias se va a convertir en "la cuarta Ministra de Sanidad de Pedro Sánchez que deja el cargo sin haber avanzado lo más mínimo en dar soluciones al problema de déficit de médicos de familia que afecta a toda España".

Comesaña ha señalado que no piden al Gobierno "nada distinto a lo que los consejeros socialistas pedían al Gobierno del PP y que se había aceptado y acordado".

Así, ha hecho referencia que los acuerdos alcanzados entre Gobierno y comunidades autónomas en abril de 2018 definían que "era urgente flexibilizar los criterios de acreditación para poder crear más plazas MIR en especialidades deficitarias como medicina de familia".

Ha recordado que este verano se promovió un manifiesto al que se adhirieron las cinco comunidades gobernadas por el PP, junto a País Vasco y Cataluña, donde se exigía al Gobierno que hiciera esas reformas en el sistema MIR, "una competencia estatal, para que podamos formar cada año 1.000 médicos de familia más en el conjunto del Sistema Nacional de Salud". Aunque fue trasladado al Congreso de los Diputados como propuesta de resolución del Debate del Estado de la Nación que obtuvo el voto favorable de la mayoría de la cámara, "este año vemos de nuevo como 12.000 personas se presentan a 8.000 plazas MIR. Hay 4.000 titulados que no están pudiendo especializarse mientras los centros de primaria de toda España están con problemas de cobertura", ha indicado.

Comesaña aventura que "parece que hay una voluntad del Gobierno de asfixiar a los sistemas de salud autonómicos, probablemente para luego promover conflictos y protestas en las comunidades en las que no gobierna y mantener un relato falso sobre recortes que no se sostiene porque todas nuestras comunidades autónomas están con récord de presupuesto dedicado a Sanidad".

En la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado al PP que las medidas aprobadas sobre los profesionales sanitarios se han adoptado en la Comisión de Recursos Humanos en la que participan las comunidades autónomas.

"Algunas comunidades autónomas sólo han planteado incrementar 18 médicos especialistas más de Atención Primaria y algunas regiones del PP una de las medidas que me han planteado es incorporarlas en el examen del día 21 sabiendo que no se puede hacer porque si no hay que parar la convocatoria y, por supuesto, no se va a parar una convocatoria de 11.171 personas que se pueden incorporar por 18", ha detallado Darias.

Dicho esto, ha destacado el "esfuerzo colectivo" que se está realizando para incrementar plazas para la formación sanitaria especializada. "Todas las medidas que hemos puesto encima de la mesa han sido acordadas de manera conjunta y consensuada por quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud, por lo que hay que seguir trabajando", ha recalcado la ministra de Sanidad.