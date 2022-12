El Papa: "En Cataluña la Iglesia no puede hacer propaganda por un lado o por otro"

El Papa ha pedido a los curas de Cataluña que no se metan "en política" y ha asegurado que "la Iglesia no puede hacer propaganda por un lado o por otro" en una entrevista publicada por ABC este domingo.

"En Cataluña la Iglesia no puede hacer propaganda por un lado o por otro", ha zanjado el Pontífice. Francisco ha asegurado que "cuando el cura se mete en política, no va bien". "Tú eres un pastor. Tienes que ayudar a la gente a que hagas buenas opciones. Acompañar. Pero no ponerse a político. Si quieres hacer política, deja el sacerdocio y métete a político", ha hecho señalado preguntado por conflictos donde alguna vez se ha visto a sacerdotes animando el independentismo, como pasó durante la época del terrorismo de ETA en el País Vasco.

Por otro lado, preguntado por la Transición, Francisco señala que "da la impresión" de que España todavía no se repuso de los cuarenta años anteriores a la Transición y destaca la figura de Adolfo Suárez, al que califica de "presidente muy valioso". "Lamento que ahora se desempolve eso. En cualquier caso yo recibo a gente de la derecha, de la izquierda", dice preguntado especificamente por que muchos nietos de españoles represaliados parecen decididos a reabrir heridas.

Además, ha asegurado que cuando vino el jefe de Gobierno de España con su gabinete, "para no dar pie a interpretaciones malas", el saludo que les hizo lo hizo "en directo para toda España". "Que vieran en directo cómo los saludaba", ha puntualizado.

El Pontífice también se ha referido al descubrimiento de América y ha dicho que no le gusta decir que España "conquistó" sino que "colonizó y no pirateó". "La hermenéutica, para interpretar un hecho histórico, tiene que ser la de su época, no la actual. Evidentemente que ahí se mató gente, evidentemente que hubo explotación, pero también los indios se mataron entre ellos. El ambiente de guerra no lo exportaron los españoles. Y la conquista fue de todos", ha dicho, recalcando que "España sigue siendo la Madre Patria, algo que no todos los países pueden decir".

Sobre una visita a España, ha señalado que primera opción fue visitar los países más pequeños de Europa. "No he estado en ningún país grande de Europa. Fui a Estrasburgo, y no a Francia, sino a visitar las instituciones europeas. Quizás el próximo año vaya a Marsella para el Encuentro Mediterráneo, pero no es un viaje a Francia", ha explicado. Además, preguntado sobre un posible viaje a Melilla, ha señalado que no se le ha ocurrido "todavía".

El Papa también ha calificado de "buenos" y "pastores" a los obispos españoles. "Puedo hablar claro con ellos", ha dicho para añadir que el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, es un "señor".

Por otro lado, también ha recalcado que el cambio operado enpara la Prelatura del Opus Dei, que ha paado a depender de la Congregación del Clero, mientras que antes dependía de la de los obispos, ha asegurado que no se trata de un "castigo" ni de una "invasión". "Soy muy amigo del Opus Dei, los quiero mucho y trabajan bien en la Iglesia", ha señalado para precisar que se trata de una reubicación que había que resolver.