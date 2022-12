La izquierda madrileña rechaza en bloque una propuesta del PP contra la reforma de las penas del delito de sedición

Los grupos parlamentarios de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han votado en bloque contra una iniciativa del PP que pedía no promover o apoyar ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar o reducir las penas del delito de sedición.

Además, querían ratificar el fundamento de la Constitución Española, establecido en su artículo 2, de manera que no haya en el marco político espacio para la sedición y la convocatoria de referéndums ilegales, reforzando así "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

En su turno de palabra, el diputado del PP Alfonso Serrano ha asegurado que desde el PP en Madrid no van a dejar de contar "lo que el sanchismo está dinamitando" y ante lo que "muchos" diputados del PSOE están en desacuerdo, reducir las penas del delito de sedición. "Tenemos a un presidente del Gobierno que ha mentido a todos los españoles y estamos ante el momento más crucial de nuestra democracia y el más peligroso. Está permitiendo que los independentistas nos orinen en la cara de los españoles y pretenden que creamos que nos está lloviendo", ha lanzado.

A continuación, el parlamentario de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes ha indicado que en España se está viviendo "un golpe institucional del Estado de Derecho", debido a que de forma "vergonzante y falsa" pretenden "disminuir de forma radical las penas para beneficiar a los que son socios, para aguantar más en el poder". A su juicio, el Gobierno de España está "al servicio de lo peor de la violencia, de los filoterroristas y golpistas".

El diputado de Unidas Podemos Tito Morano ha indicado qu eno entiende que el PP y Vox quieran que, en función de lo que opine quien se manifiesta "sea un delito o no" y les ha afeado que luego llamen al PSOE y a Podemos "dictadores". "La palabra impunidad en boca de un representante del PP me permite tener dudas. Hay que integrar en un proyecto común a los que nos sentimos españoles y a los que no lo hacen", ha sostenido.

En este punto, el diputado del PSOE José Cepeda ha acusado al Gobierno Regional de ser ellos los que "están intentando utilizar y manosear permanentemente la región en beneficio propio bajo un populismo cañí". Según este diputado, "los malversadores con este nuevo Código Penal van a seguir cumpliendo sus penas, contundentemente" y no van a poder "malutilizar las instituciones".

El diputado de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyà ha indicado que no están de acuerdo en Más Madrid con esta modificación del Código Penal porque "no hay malversación buena ni mala" ni tampoco hay que contribuir "a delitos que han lastrado la Comunidad". "No es la reforma que nos habría gustado. Estamos en contra de cualquier reforma exprés del Código Pneal y la modificación del tipo penal de desórdenes públicos no puede suponer el agravamiento de las penas para manifestantes", ha sostenido.