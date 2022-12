Leguina desea que el PSOE "vuelva a sus cauces"

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid con el PSOE Joaquín Leguina --expulsado del partido por mostrar su apoyo a la 'popular' Isabel Díaz Ayuso-- ha afirmado que entre el presidente del Gobierno y la jefa del Gobierno autonómico que no prefiere a Pedro Sánchez "de ninguna manera" y cree que él no ha sido el que ha cambiado.

Después de asegurar en una entrevista en 'Telemadrid', que ha recibido el apoyo de "exministros", Leguina ha deseado que el PSOE "vuelva a sus cauces" poniendo el foco en Felipe González quien, con su equipo, "modernizó el discurso y colocó al PSOE en la socialdemocracia europea".

También ha declarado que no recuerda si dijo exactamente que prefería a Ayuso. "Pero no prefiero a Pedro Sánchez de ninguna manera. Quiero que el PSOE vuelva a sus cauces", ha manifestado.

Joaquín Leguina ha recurrido a Machado para opinar que "uno cree que no cambia sino que cambian los demás". "Creo que yo no he cambiado, sí soy menos sectario que cuando tenía 18 años porque soy más viejo y tengo más experiencia", ha argumentado.