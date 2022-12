El centro Beatriz Galindo para mujeres sin hogar cumple su primer año con la atención a 91 usuarias

El centro municipal Beatriz Galindo para mujeres sin hogar víctimas de violencia, pionero en España, ha cumplido su primer año de funcionamiento con la atención a 91 mujeres, en su mayoría de entre 46 y 55 años, con largas trayectorias viviendo en la calle.

El delegado de Familias, Igualdad y bienestar Social, Pepe Aniorte, ha celebrado este miércoles el aniversario con las usuarias, con quienes ha compartido un desayuno para escuchar sus experiencias en estos primeros meses de funcionamiento, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde el recurso municipal se realizan diferentes acciones relacionadas con la reducción de las adicciones, abordaje psicológico de las emociones y manejo del malestar, y otras actividades que mejoran su estado de salud físico y psicológico. Asimismo, el centro fomenta la mejora de las habilidades sociales y de la convivencia, y promueve actividades de ocio y comunitarias para impulsar su recuperación.

El Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social ha aumentado un 30% el número de plazas de la red municipal de atención a personas sin hogar respecto a 2019 a través de un modelo "basado en la dignidad de las personas y los recursos individualizados para dar nuevas oportunidades".

Además del centro Beatriz Galindo para mujeres sin hogar, el Ayuntamiento ha apostado por el modelo 'No Second Night' para la prevención y la atención temprana, 'Housing First' y 'Housing Led' de pisos individuales y compartidos y nuevos centros de día.

Todas estas iniciativas están englobadas en la nueva Estrategia Dignitas para la atención municipal a personas sin hogar, basada en la dignidad, la prevención y el impulso para que alcancen la autonomía.