Díaz Ayuso defiende que no retorcerá el reglamento de la Asamblea para justificar los "errores técnicos" de Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este miércoles que no retorcerá el reglamento de la Asamblea para justificar los "errores técnicos" que Vox ha tenido a la hora de presentar sus enmiendas a los Presupuestos Regionales.

"Lo que no voy a hacer es entrometerme en las decisiones de la Cámara", ha defendido la dirigente regional en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno que ha tenido lugar de forma extraordinaria en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, había reiterado minutos antes, en declaraciones a los periodistas, que votarán no a las cuentas porque se sienten "dolidos" al considerar que el PP con su mayoría en la Mesa de la Asamblea ha censurado sus enmiendas, al no admitirlas aunque fuesen presentadas tarde.

Ayuso ha criticado que este partido haya "decidido distanciarse del PP y emprender por su cuenta una estrategia". Considera que lo sucedido responde "a errores de desconocimiento de la técnica parlamentaria" y a partir de ahí están "redactando un relato". "Habrán llamado incluso desde la Nacional (de Vox) para preguntar qué están haciendo en Madrid porque esto no tiene ni pies ni cabeza", ha sostenido.

"NO QUERÍAN NEGOCIAR"

Para la dirigente madrileña, desde esta formación "no querían negociar". Desde el Gobierno estuvieron "dos meses" esperando la respuesta a todo el trabajo que hizo la Consejería de Hacienda y cuando se reunieron con ellos la cita duró "literalmente un minuto y medio". "Se levantaron. Esto es una humillación, no queremos hablar. Nunca más volvimos saber y no hemos vuelto a saber", ha desgranado.

La presidenta ha admitido que si al final votan en contra se acabarán prorrogando los actuales Presupuestos. "Para nosotros esto contraería muchos obstáculos, muchas dificultades, y sí que pueden quedar en aire algunas propuestas recientes de incremento de becas, de reformas en colegios y centros de salud o los intercambiadores de Legazpi y Chamartín", ha señalado a continuación, aunque ha asegurado que los servicios públicos quedarían "absolutamente garantizados".

Ayuso ha indicado que no va a trasladar ninguna oferta a Vox sino que simplemente actuará "con sentido común" y está abierta a incorporar medidas en 2023, vengan de dónde vengan, siempre que sean buenas para los madrileños. "Ellos sabrán lo que tienen que hacer", ha deslizado.