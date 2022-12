Modric: "Ojalá que Messi gane este Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece"

El capitán de la selección de Croacia, Luka Modric, alabó este martes la figura de Leo Messi, a quien considero "el mejor de la historia", y le deseó suerte de cara a la final del próximo domingo, después de que su selección perdiese (3-0) ante Argentina en las semifinales del Mundial de Catar 2022.

"Ojalá que Messi gane este Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece. Está haciendo muy gran mundial, está mostrando su calidad y grandeza en cada partido", señaló el jugador en declaraciones a los medios tras el partido.

Además, el croata quiso felicitar a Argentina por el triunfo y confesó que quieren ir a por el tercer puesto. "Hay que recuperarse e intentar ganar el partido por el tercer puesto. Estamos tristes, esperábamos jugar una nueva final. No sucedió. Hay que felicitar a Argentina y ya está", expresó.

Por último, el jugador del Real Madrid criticó la decisión del árbitro en el primer gol, al señalar penalti de Livakovic sobre Julián Álvarez. "No puedo creer que el árbitro haya marcado ese penalti. En mi opinión, no hay sanción. Julián Álvarez dispara, nuestro portero le sale al frente y no puedo creer que el árbitro pitara ese penalti. Así son las cosas, no se puede cambiar", concluyó.