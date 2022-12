Ossorio asegura que Madrid no va a ser "copartícipe" de una EBAU que no garantiza la "igualdad de oportunidades"

El consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha defendido este martes que la Comunidad de Madrid no va a ser "copartícipe" de la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) porque no garantiza "la igualdad de oportunidades" y ha sido rechazada, entre otros, por la Real Academia Española (RAE).

Así se ha expresado el consejero después de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional haya criticado que la Comunidad de Madrid y Castilla y León hayan anunciado este martes en la Sectorial de Educación que abandonarán los grupos de trabajo para la creación de la nueva Selectividad.

En este sentido, Ossorio ha insistido en "corregir el problema" que tiene la prueba de acceso a la Universidad en España que es, a su juicio, la falta de "igualdad de oportunidades" entre los alumnos de las diferentes regiones, algo que se define en la Ley Orgánica de Educación. "Entre los alumnos de Madrid es un clamor. Se sabe que en otras comunidades tienen exámenes más fáciles, que se les evalúa mejor", ha criticado en declaraciones a los medios tras la reunión de la Sectorial de Educación.

Por ello, el consejero ha abogado por una EBAU que "sea exigente" y cuyos alumnos que superen la prueba "necesiten unos conocimientos y el dominio de unas competencias mínimas". Ossorio ha explicado que recordó durante su intervención en la Sectorial de Educación "la opinión" de la RAE y de los coordinadores de la CRUE, que han afeado que esta prueba no exige los "conocimientos imprescindibles". "Si la prueba es facilísima, en Bachillerato no va a ver exigencia", ha añadido.

Así, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid también ha criticado que el Ministerio vaya a aplazar un año la prueba de madurez de la EBAU en lugar de retirarla definitivamente. "Que se retrase no sirve para nada", ha indicado, al tiempo que ha anunciado que el Gobierno Regional no va a seguir en la mesa de trabajo porque no quiere ser "copartícipe".

En este contexto, el secretario de Estado de Educación, José Manuel, ha advertido que una prueba única para acceder a la Universidad "no es que no sea viable desde el punto de vista jurídico, sino que tampoco desde el punto de vista práctico porque las comunidades autónomas tienen publicados sus currículos propios". Así, ha recordado que el PP tampoco modificó esta prueba porque "es inviable jurídicamente, ya que hay una sentencia del Tribunal Constitucional".

Así, Ossorio ha contestado que en los "países de nuestro entorno" sí existe una prueba única, por lo que ha emplazado a buscar un acuerdo para ver cómo se puede resolver la cuestión. "Existe esa sentencia del TC, pues si está así, modifiquemos la Ley Orgánica de Educación donde se establece la EBAU y dejemos claro que tiene que ser única", ha propuesto.

Por último, el consejero madrileño ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy, "con mayoría absoluta", aprobó la LOMCE y una prueba única en toda España a través de la reválidas, pero que pospuso su puesta en marcha para intentar llegar a un acuerdo de consenso sobre este tema con el PSOE.

