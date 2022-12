Vox votará en contra de los presupuestos regionales para 2023

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid votará en contra de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 después de que la Mesa de la Asamblea no haya admitido sus enmiendas parciales tras haberlas registrado tarde.

Según han adelantado fuentes de Vox, el grupo parlamentario se opondrá a las cuentas de Isabel Díaz Ayuso después de que la Dirección de Informática, Tecnología y Transparencia de la Asamblea de Madrid haya concluido que no existió fallo técnico que impidiera que Vox registrara en tiempo sus enmiendas.

El partido liderado por Santiago Abascal sostiene que hay precedentes que habrían hecho posible la inclusión de sus enmiendas y acusa al PP de "impedir de forma política que se pudieran tramitar nuestras enmiendas".

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha confirmado, en declaraciones a 'Telemadrid, que no pueden votar a favor ni abstenerse ante "un presupuesto de la izquierda con el PP".

Por su parte, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha acusado a Vox de "disparar" junto a la izquierda y de poner "en riesgo" a la "propia Comunidad de Madrid", que es quien "planta cara" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"Vox no quiere reconocer que tuvo un fallo garrafal al no presentar a tiempo sus enmiendas a los Presupuestos. Lo hicieron mal, pero estamos hablando de plazos que no puede uno saltarse sin más", ha expuesto a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid.