La Comunidad concede el reconocimiento Madrid Excelente a CaixaBank

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha entregado este martes su sello de calidad Madrid Excelente a CaixaBank.

Según recoge la entidad bancaria en un comunicado, se reconoce el compromiso de la compañía con una "gestión enfocada en el progreso, en el cuidado del planeta y la mejora de vida de las personas, entre otros parámetros evaluados".

Así lo ha destacado Fernández-Lasquetty, durante la visita a la oficina 'all in one' del banco situada en la Plaza de Colón. En estas instalaciones, diseñadas por el prestigioso arquitecto Norman Foster, ha procedido a entregar al director territorial de CaixaBank en Madrid Metropolitana, Rafael Herrador, la figura conmemorativa y nuevo símbolo de identidad de la marca, que está fabricada con bioplásticos derivados de las plantas.

Para ser acreedora de esta distinción, la compañía ha demostrado a los evaluadores externos llevar a cabo una gestión "excelente de su organización, destacando entre sus acciones el desarrollo de un nuevo plan de banca sostenible; la apuesta por eliminar la desigualdad o el cambio climático; y el impulso de la Economía real".

Durante su intervención, el consejero ha recordado que desde 2001 más de 700 organizaciones han pasado todos los procesos para ser merecedoras del sello de Excelencia de la Comunidad de Madrid. Además, de cara a adaptarse a los retos del futuro, el sello se ha renovado recientemente junto a su identidad corporativa.

"Una compañía que ha demostrado alcanzar la excelencia gracias a su mejorar continua, su apuesta por la innovación, la generación de empleo de calidad, su preocupación por el medioambiente, así como su comportamiento ético y transparente", ha indicado el director general de la Fundación Madrid por la Competitividad y Madrid Excelente, Rafael Barberá.

En este sentido, el director territorial de CaixaBank, Rafael Herrador, ha señalado "la enorme satisfacción de que el compromiso social y de sostenibilidad de CaixaBank sean reconocidos con este sello referente de calidad en la Comunidad de Madrid".