Villacís cree que las acciones de Sánchez "no pueden salir gratis": "Está mintiendo clarísimamente"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este lunes que las acciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no le pueden salir gratis" y cree que "está mintiendo clarísimamente".

"Espero que los españoles tengan suficiente memoria", ha asegurado.

Así, ha indicado que "esto va de si eres demócrata o constitucionalista" y de "si estás contra la corrupción o te parece justo que se hagan absoluciones ad hominem".

"Es una persona que está minando nuestro Estado de derecho y que está minando nuestras instituciones, que está invadiendo y desde luego no respetando la división de poderes", ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación desde la explanada de CentroCentro.

Pese a asegurar que "no es comentarista" de las afirmaciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien cree que una moción de censura contra Sánchez no serviría para nada, Villacís ha subrayado que hay que exponer "evidencias".

"Sánchez dijo que no iba a pactar con Podemos, dijo que no iba a pactar con Esquerra, apoyó el delito de sedición, dijo que iba a traer a Puigdemont aquí para juzgarlo, que no iba a acometer indultos...", ha relatado.

Así, entiende que se le quiera quitar "hierro al asunto", pero cree que la mentira en política "debe pasar factura". "Somos perfectamente conscientes de la realidad del Congreso ahora mismo, pero esto no se puede seguir tolerando", ha insistido.