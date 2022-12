Monasterio reprocha a Díaz Ayuso que no hayan llegado a un acuerdo de Presupuestos con Vox cuando ha sido un socio "leal"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no hayan llegado a un acuerdo de Presupuestos para 2023 con su partido cuando han sido un socio "leal".

"Hasta el último segundo se ha intentado llegar a un acuerdo con el PP, hemos apoyado 19 leyes, la investidura y hemos sido un socio leal que ha cumplido todo muchas veces a cambio de nada. Lo único que hemos pedido es que nos hubieran cogido alguna de nuestras enmiendas, como bajar impuestos a los madrileños", ha trasladado Monasterio en una entrevista con 'Telemadrid', .

Así, ha incidido en que no entiende que no se levanten las restricciones de Madrid Central, ni se baje el IRPF y no se "pague" a los profesionales sanitarios a los que hay que "retener". Por ello, ha lamentado que el PP "no haya querido elegir ni incluir" ninguna de sus enmiendas.