EL PP de Getafe denuncia "innumerables colas del hambre" y de personas pernoctando en soportales

El Partido Popular de Getafe ha alertado de las "innumerables colas del hambre" junto a la sede de los servicios sociales en el Hospitalillo de San José, donde hay un comedor social, así como personas pernoctando en los soportales de una plaza del municipio.

El candidato a la Alcaldía del municipio, Antonio José Mesa, ha criticado este domingo, en un vídeo grabado en la plaza del Beso, "la falta de inversión" que realiza el Ayuntamiento de Getafe en políticas sociales, tras conocerse un estudio de los directores y gerentes de Servicios Sociales en España.

Al respecto, ha destacado que este estudio ha concluido que el Ayuntamiento de Getafe "es pobre en cuanto a la inversión en Servicios Sociales frente a ayuntamientos que se consideran excelentes con una inversión de hasta 200 euros por habitante, pero Getafe solo invierte 50 euros".

Según Mesa, las consecuencias es que "personas vulnerables tienen que pernoctar, por ejemplo", en los soportales de la plaza en la que se encontraba denunciando esta situación, o "las innumerables colas del hambre que se dan cita todas las semanas en el entorno del Hospitalillo de San José".

"Esta es una careta más que se le cae a Sara Hernández porque dice ser un gobierno que cuida de la gente, pero luego se olvida de los más vulnerables y es un ayuntamiento pobre en cuanto a inversión en políticas sociales", ha concluido.

Por su parte, la concejala de bienestar Social, Nieves Sevilla, aseguró, en un Pleno en el que se pedía atención a las personas sin techo, que se habían implementado medidas consensuadas con las entidades sociales de Getafe para hacer frente a estos casos.

"Estamos en ello, pero es que cuando alguien no quiere no le podemos obligar, porque el sinhogarismo es muy complicado, y si una persona decide dormir en un banco, por la circunstancia que sea, nadie le puede decir que no", agregó.