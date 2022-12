Joao Félix: "Hablaré del Atlético de Madrid cuando acabe el Mundial"

El internacional portugués Joao Félix ha asegurado que hablará de su futuro "cuando acabe el Mundial", sin desvelar si continuará o no en el Atlético de Madrid, y ha afirmado que la selección y el equipo rojiblanco tienen "diferentes mentalidades", además de advertir del peligro de Marruecos, con quien se medirán este sábado en los cuartos de final de la cita mundialista.

"Cero", respondió en rueda de prensa a cuánta ansiedad tiene por su situación en el conjunto colchonero. "Estoy completamente centrado en la selección, en hacer un gran Mundial y en ayudar a este equipo, dando alegrías a los portugueses. El Atlético de Madrid es para hablar cuando acabe el Mundial, ahora estoy centrado aquí", añadió.

Sin embargo, el delantero rojiblanco sí habló de las diferencias de jugar en el Atlético y en la selección. "Son diferentes formas de jugar, diferentes mentalidades. Aquí estoy jugando por mi país. He jugado con algunos de mis compañeros durante diez años, juego con Dalot desde que tenía nueve años. Son jugadores con los que siempre he estado acostumbrado a jugar, hablamos el mismo idioma, hemos jugado juntos en otros clubes y selecciones, y el solo hecho de representar a Portugal es una alegría extra", apuntó.

En otro orden de cosas, Joao Félix valoró las declaraciones del internacional José Fontes, que aseguró que Portugal juega mejor colectivamente sin Cristiano Ronaldo. "Yo no siento eso, no siento esa obligación de pasarle el balón a Cristiano. Siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible en el campo, pasar cuando es la mejor solución, pero cada uno tiene su propia opinión. Cristiano nos da cosas que no tenemos cuando no está, jugamos diferente, pero al equipo siempre le va bien", subrayó.

Sin embargo, no quiso hablar de los rumores sobre la posible marcha de Cristiano de la selección. "No voy a responder a eso, ya se ha discutido. Solo quiero dejar un mensaje para todos los portugueses y los medios: Portugal está en una gran competición, creo que todos deberíamos estar más unidos y no tratar de estropear el partido y el ambiente que tenemos en la selección", afirmó.

Por último, aseguró de cómo afrontarán el partido ante Marruecos. "Nuestro fútbol y nuestros aspectos ofensivos y defensivos estarán ahí, y luego solo es cuestión de ajustarnos dependiendo de cómo jueguen y ataquen los demás. Nuestra identidad estará ahí. Si queremos seguir ganando, tenemos que hacer lo que venimos haciendo y, si es posible, mejorar", finalizó.