Lobato dice que el estado de la sanidad en Madrid hará perder las elecciones al PP

El secretario general del PSOE en Madrid y candidato a las elecciones autonómicas, Juan Lobato piensa que el estado de la sanidad pública será el talón de Aquiles de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y lo que le hará perder las elecciones.

Además cree que por primera vez en tres décadas el debate previo a los comicios girará en torno a la gestión pública y no a temas de índole nacional.

En una entrevista , Lobato ha afirmado que el estado de la sanidad madrileña --que está viviendo un proceso de huelgas y protestas-- será lo que produzca "un cambio político" en el Gobierno Regional en las próximas elecciones del 28 de mayo.

Así ha indicado que en este momento los madrileños no saben si hay huelga de los profesionales sanitarios o no pero sí son conscientes de que "durante 40 años tuvieron médico en su Centro de Salud por las noches y hoy no lo tienen", ha indicado.

"Hoy no saben, si le pasa algo a su hijo o a su padre, no saben si llevarle al centro de salud de los últimos 40 años o llevárselo al hospital. Y eso es lo que creo que va a producir un cambio en el próximo año en la Comunidad de Madrid", ha sostenido.

LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO, EL GRAN DEBATE EN MADRID

Al ser cuestionado sobre si piensa que el tema sanitario será el talón de Aquiles de Ayuso en estos comicios, ha respondido que "totalmente" porque en Madrid por primera vez en los últimos 30 años la política autonómica será, a su juicio, la que decida el voto.

Así ha afirmado que por primera vez "el gran debate en Madrid" será la gestión de lo público, con la educación y las residencias de mayores, además de la sanidad, como grandes temas según ha destacado. En su opinión, los votantes valorarán si son capaces de gestionar "profesionalmente" un presupuesto como el de Madrid para administrar los servicios públicos que están bajo su competencia.

"Por primera vez esto es el gran debate en Madrid y nosotros aspiramos a representar a esa mayoría de demócratas con convicciones sociales que quieren que Madrid funcione", ha añadido.

FUERZAS DE IDEOLOGÍA "COMUNISTA"

Por otro lado, el líder de los socialistas madrileños ha lanzado una advertencia a las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE a las que ha calificado como "comunistas". Así les ha animado a aglutinarse y les ha recordado que acudir a las urnas por separado ya les impidió gobernar en 2015 en la Comunidad de Madrid y en 2019 en el ayuntamiento de la capital.

Lobato ha alertado de que "esa división del espacio del comunismo con Más Madrid por un lado y Podemos por otro, separados y enfrentados" les puede impedir gobernar en estas dos instituciones como ya ocurrió en pasadas citas electorales.

"Provocó que en 2015 nos quedáramos a un escaño de gobernar la Comunidad de Madrid y que (Manuela) Carmena perdiera la alcaldía por esa división", ha lamentado. En ese sentido ha precisado que nunca se sabe lo que va a suceder pero que "no es bueno" para su espacio político "ir enfrentados como están ahora mismo en Madrid", ha apuntado.

DEBEN IR JUNTOS POR COHERENCIA

"Hay un espacio a la izquierda del PSOE que ideológicamente representa el comunismo, dicho con cariño y sin ningún tono negativo, sino que es un espacio q existe" que a su juicio es "el de Izquierda Unida, de Unidas Podemos, de Más País, de Más Madrid, que tienen más raíz ideológica en el comunismo". Según ha defendido, estas formaciones "por coherencia" deberían acudir juntos a las elecciones.

En esta misma línea ha indicado que espera que todas las opciones políticas "sean claras para todas las elecciones" porque es lógico que ese espacio político tenga su representatividad "con el apoyo ciudadano que sea".

"Que ese espacio a la izquierda del PSOE tenga estas confrontaciones, estos enfrentamientos en Madrid y en el nivel nacional, pues no es bueno", ha trasladado. "Y ojalá por el buen funcionamiento de las instituciones y parlamentos, que tengan una apuesta clara, lógica y unificada como tenemos el resto de espacios políticos" ha apuntado.

EL PSOE MÁS FUERTE QUE MÁS MADRID

Lobato también considera que el PSOE está en este momento más fuerte en términos de apoyo popular que Más Madrid, a pesar de que ahora mismo el grupo liderado por Mónica García es la principal fuerza de la oposición.

"Lo que sucedió hace un año y medio en las elecciones fue un cúmulo de circunstancias que nos vinieron muy mal a nosotros y muy bien al resto de partidos", ha señalado el candidato socialista que ve a día de hoy un panorama "bastante distinto" porque el PSOE de Madrid "ha dado un paso al frente de ambición y determinación".

PRESENCIA "LÓGICA" DE SÁNCHEZ

Asimismo piensa que el hecho de que en esta ocasión coincidan las elecciones municipales con las autonómicas favorecerá a los socialistas que cuentan con "60 alcaldes y alcaldesas que gobiernan para dos millones de madrileños" en la comunidad.

Respecto a la campaña electoral en Madrid y la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado que será "lógica y natural" ya que tiene que acudir a todos los grandes municipios del país. "No va a estar aquí todas las semanas pero los actos lógicos que sean en Madrid los haremos con él", ha afirmado.

AUMENTO DEL 10% DE LA INVERSIÓN EN SANIDAD

Lobato también ha señalado, en esta línea, que su primera decisión si llega a ser presidente de la Comunidad de Madrid sería aumentar un 10% el presupuesto para la Sanidad para pasar de ser "los últimos" en financiación de este servicio público a estar "en mitad de tabla", según ha señalado.

"Pero tampoco nos podemos volver locos. El primer paso tiene que ser recuperar un mínimo de estructura de financiación en la sanidad pública en Madrid", ha añadido.

Además, ha indicado que su segunda prioridad sería el cambio de modelo educativo par revertir el paro juvenil "alto" que sufre la región en la que además hay "33.000 jóvenes" que se han quedado sin plaza en ciclos de Formación Profesional mientras las grandes empresas tecnológicas o industriales se encuentran "sin jóvenes profesionales a los que contratar".

En su opinión se trata de una respuesta que depende al 100% de la Comunidad de Madrid que debe generar más plazas de formación profesional y también "de capacitación" para formar a jóvenes en materias como Inteligencia Artificial o bases de datos, como reclaman empresas como "Google, Oracle o Celonis", según ha afirmado.

LEY ÓMNIBUS Y VOX

Por otro lado no ha aclarado cuál será la posición del grupo socialista en la Asamblea de Madrid donde en breve se debatirá la llamada 'ley ómnibus' pese a que habían anunciado que la recurrirían ante el Tribunal Constitucional.

Así, ha indicado que dentro de esa norma hay elementos con los que pueden estar de acuerdo, pero otros van a generar un perjuicio a muchísima gente como el cambio para reducir los controles en materia ambiental en los desarrollos urbanísticos. Por tanto ha señalado que van a esperar a la aprobación definitiva y ver si se admite alguna cuestión y a continuación decidirán qué hacer. "Todavía no está decidido al 100%", ha admitido.

Finalmente, ha calificado de "ridículo" la decisión de Vox de presentar fuera de plazo las enmiendas al presupuesto de la comunidad y ha señalado que la relación de esta formación con el PP "siempre es igual" tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad.

A su juicio, la formación de Santiago Abascal monta "numeritos" pero al final siempre acaba apoyando a los 'populares' en las leyes, presupuestos y decisiones importantes. "Es inexplicable" se ha quejado.