Díaz Ayuso alerta de que el 2023 puede que sea el último año de la etapa constitucional si Sánchez continúa en el poder

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este martes de que si no hay un cambio de Gobierno en España y el socialista Pedro Sánchez sigue siendo presidente tras las próximas generales, el año 2023 se puede convertir en el último de la etapa constitucional.

"2023 puede que sea el último capítulo del libro que todos los españoles empezamos a escribir juntos en 1978", ha dicho Ayuso en declaraciones a los medios en el Congreso donde ha acudido para celebrar el 44 cumpleaños de la Carta Magna.

Desde su punto de vista, tras las elecciones generales pueden suceder dos cosas: que el libro de la Constitución se siga escribiendo "con nuevas páginas" o que "se cierre para dar paso a otro tipo de situaciones territoriales, consultas y tensiones entre regiones".

CONTRA LA ESPAÑA FIEL

En definitiva, ha dicho, si no hay un cambio de gobierno se podrá aplicar la "hoja de ruta" que "algunos" llevan construyendo desde hace "40 años", mientras, lo que ella denomina "la España fiel y silenciosa" cumplía "con su obligación y trabajaba lealmente".

Por eso, ha dicho desear que Sánchez salga de La Moncloa haya un cambio de gobierno, que "los desleales que se quieren ir no consigan nada" y que se deje de "premiar" a quienes "piden privilegios mientras odian" a España. "No merecen nada", ha remachado, antes de recordar al "pueblo español" que tiene en sus manos que "todo esto cambie".

DENUNCIAR EL DETERIORO INSTITUCIONAL

Preguntada sobre cómo debe actuar el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante esta situación, Ayuso ha comentado que tiene que "seguir siendo fiel y leal al compromiso con todos los españoles" lo que, a su juicio, implica "denunciar el grave deterioro institucional" que, desde su punto de vista se está produciendo, con un gobierno que "deslegitima las instituciones" y pretende comprarlo todo" a través de "subvenciones".

"Feijóo tiene que denunciar esto como hasta ahora, de manera fría y serena, para unir a todos los españoles de izquierda, de derechas, liberales o que no tienen apego a la política", ha añadido la presidenta madrileña, animando al líder del PP a ejercer ese papel "incómodo" de "denunciar las cosas" porque, a su juicio, no tiene por qué "soportar la maquinaria gubernamental en contra que lo puede todo y no permite el disenso y la disparidad de criterios".