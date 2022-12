El Papa publica el libro 'Una encíclica sobre la paz en Ucrania' y pide no repetir "las monstruosidades" de la guerra

El Papa ha publicado el libro 'Una encíclica sobre la paz en Ucrania', escrito junto al periodista italiano Francesco Grana, en el que ha llamado a no repetir las "monstruosidades" de la guerra en Ucrania y ha instado a "trabajar por la paz".

El volumen de la editorial TS Edizioni recoge todas sus intervenciones públicas (más de 100 en total) sobre el conflicto bélico que arrancó el pasado 24 de febrero cuando las tropas rusas invadieron el país europeo. El pontífice ha asegurado que se trata de "una especie de diario de guerra" que ofrece "a los lectores con la esperanza de que muy pronto se convierta en un diario de paz". "Es, sobre todo, una advertencia a todos para que no se vuelvan a repetir monstruosidades similares", ha señalado el Papa en la introducción del libro.

El pontífice ha dejado claro que, si el objetivo es lograr una "paz justa", entonces nadie puede dejar de admitir que es necesario frenar el mercado de armas y superar las injusticias que se derivan de la pobreza y el hambre. Además, ha pedido evitar que las diferencias culturales se conviertan en motivo de odio y ha reclamado que la amenaza de un conflicto nuclear no sea puesta sobre la mesa de negociaciones.

El Papa siempre ha mostrado su disponibilidad para mediar en el conflicto entre las autoridades rusas y ucranianas y, en una entrevista publicada en el periódico jesuita estadounidense 'América', confirmó que había enviado "listas de prisioneros" ucranianos a Rusia para conseguir su liberación. "Cuando recibía listas de prisioneros, tanto civiles como militares, las enviaba al gobierno ruso, y la respuesta era siempre muy positiva", reveló.

Francisco ha sido criticado en el pasado al interpretarse que mantenía una posición en teoría ambigua en el conflicto con Ucrania por no mencionar al presidente ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, incidió en que si hay un pueblo martirizado "hay alguien que lo martiriza". "Ciertamente quien invade es el Estado ruso. Eso es muy claro. A veces trato de no especificar para no ofender y más bien condenar en general, aunque se sabe bien a quién estoy condenando. No es necesario que ponga el nombre y el apellido", reseñó.

Asimismo, constató la "crueldad" de la ofensiva rusa y aseguró: "Los más crueles son de Rusia... chechenos y buriatos". Sus palabras desataron las críticas del Gobierno ruso que denunció la supuesta "rusofobia" del pontífice y una "escandalosa perversión de la verdad" por su parte.

En concreto, la titular del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, criticó las palabras del Papa Francisco sobre chechenos y buriatos. "Esto ya no es rusofobia, sino una perversión. Recuerden que en los años noventa y principios de los 2000 nos dijeron exactamente lo contrario: que son rusos, eslavos (los) que estaban torturando a los pueblos del Cáucaso, y ahora se nos dice que son los pueblos del Cáucaso los que están torturando a los rusos", señaló, según recogió entonces la agencia de noticias TASS.