La Navidad llega a los Teatros del Canal al compás de 'El Cascanueces', 'Coppélia' y 'El maleficio de la mariposa' hasta el 8 de enero

La programación navideña de los Teatros del Canal, en cartel hasta el 8 de enero, estará protagonizada por la danza con títulos como 'El cascanueces' o 'Coppélia', recuperando con ello la tradición europea de organizar destacados espectáculos de esta manifestación artística en estas fiestas.

Así, uno de los cuatro espectáculos de danza de primer nivel que se exhibirán a partir de diciembre será 'El cascanueces', bajo la batuta de Blanca Li, la directora artística de los Teatros del Canal, que ha concebido una imaginativa coreografía, ha informado el Gobierno Regional.

Esta obra se estrenó originalmente en 1892 con música del ruso Piotr Ilich Chaikovski, ballet que logró una popularidad que no ha decaído a lo largo de este tiempo, convirtiéndose en una de las citas más esperadas de cualquier programación cultural de estas fechas.

Este clásico llegará al Canal del 21 al 30 de diciembre en una versión muy contemporánea, con unos arreglos innovadores basados en inesperados sonidos urbanos, de modo que la obra vibra con los pasos de sus ocho virtuosos bailarines.

Igualmente, Les Ballets de Monte-Carlo visitarán Teatros del Canal del 5 al 8 de enero con una reinterpretación de la fábula de 'Coppélia', titulado 'Coppél-iA', el famoso ballet de Lèo Delibes que, en versión futurista, aliñado con inteligencia artificial, dirige el reconocido coreógrafo francés Jean Christophe Maillot.

El coreógrafo francés y director de esta compañía ha actualizado la narrativa concibiendo una historia de dos prometidos cuyo amor se vería desafiado por la aparición de la inteligencia artificial.

La formación que dirige Joaquín de Luz firma uno de ellos, 'Passengers Within', y el coreógrafo italiano Valentino Zucchetti el otro, Where you are, I feel. Además, la compañía española bailará 'Love Fear Loss', del brasileño Ricardo Amarante, inspirados en las canciones de amor Edith Piaf.

HOMENAJE A FEDERICO GARCÍA LORCA

El cuarteto de espectáculos coreográficos de Navidad de Teatros del Canal lo completa un particular homenaje con motivo del centenario del estreno de la primera obra de teatro de Federico García Lorca, 'El maleficio de la mariposa', los días 10 y 11 de diciembre.

El Ballet Flamenco de Andalucía revisita con este espectáculo las coreografías, danzas y bailes que acompañaron a Lorca a lo largo de su carrera. Una parte corresponde a aquellas colaboraciones que el poeta granadino realizó con artistas como Antonia Mercé la Argentina o Encarnación López la Argentinita.

Y otra parte alude a aquellos bailes que, aun formando parte de su época, no llegó a ver, como los de Carmen Amaya, o los de Martha Graham, que entonces, durante el viaje de Lorca a Estados Unidos, creaba en Nueva York y que se hace presente en este espectáculo con la pieza Deep Song.

El sonido, la escenografía y el vestuario de 'El maleficio de la mariposa' corresponden al siglo XXI, pero en los bailes y danzas se han fijado los movimientos, rigurosos y fieles a sus tiempos, conformando una especie de antología de la danza del siglo XIX hasta mediados del XX.