El Gobierno dice ahora que las palabras de Irene Montero se malinterpretaron

La ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado que las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las que acusaba al PP de fomentar la cultura de la violación se pudieron malinterpretar.

Además ha respaldado a la ministra en su crítica a las campañas sobre agresiones a las mujeres realizadas por comunidades gobernadas por el PP y ha defendido que se revisen.

En declaraciones a los medios en Pamplona, la 'número dos' del PSOE ha afirmado sobre las palabras de Montero que "es una expresión que se puede malinterpretar" aunque reconoció que "resultó ofensivo" para los 'populares', que protestaron airadamente desde sus escaños.

Sin embargo sobre las campañas lanzadas por la Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia --ambas comunidades gobernadas por el PP-- para prevenir las agresiones machistas ha señalado que no le parecen apropiadas y que se deberían revisar, alineándose con la posición de Irene Montero.

Estas campañas fueron precisamente el argumento utilizado por la ministra morada para acusar al PP de promover la cultura de la violación, ya que a su juicio, descargan la responsabilidad de las agresiones sobre las propias mujeres que las sufren.

EL PSOE SE HABÍA DESMARCADO DE MONTERO

María Jesús Montero se ha expresado de este modo pese a que esta misma semana el PSOE había mostrado una posición más crítica con Irene Montero. Este miércoles el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se desmarcó de la acusación lanzada contra el PP y le ha advirtió de que no debería "jugar" con este tipo de declaraciones puesto que ella misma ya ha experimentado esa "agresividad verbal".

"No me han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso, y precisamente ella que ha vivido esa agresividad verbal no debería jugar con esto", señaló López en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

RESPONSABILIZA A LAS MUJERES

Sobre la campaña de la Xunta de Galicia, la ministra del PSOE ha señalado que no le parece "apropiado" el lema de la campaña "ni lo que se transmitía como contenido" donde "poco menos parecía que la responsabilidad sobre las presuntas agresiones que pudieran tener las mujeres era la manera en que nos vestimos a la hora de correr".

"Dicho así yo creo que no es ofensivo para nadie sino una expresión de que muchas veces el machismo anida en todos los contextos", ha apuntado la ministra, que ha afirmado que Irene Montero "quiso decir esto con otra expresión, tal y como aclaró posteriormente" y que "dio lugar a una confusión", ha añadido mostrando una posición similar al de la ministra de Igualdad.

Por otro lado, ha pedido a todos los grupos políticos que bajen el "nivel de crispación", que algunas formaciones, ha criticado, utilizan para sacar "rédito" del "desapego" de los ciudadanos hacia la política.

LAMENTA LOS INSULTOS EN EL CONGRESO

Montero también ha lamentado que, en los últimos días en el Congreso, se está produciendo una "situación permanente de descalificaciones, de insultos, elevaciones de tono, que no favorecen nada la imagen que se tiene que proyectar de la Cámara al conjunto de los ciudadanos, que tiene que ser la que acoja el diálogo, el entendimiento y el acuerdo". Por ello, ha pedido "con insistencia" que todos los grupos políticos bajen "el nivel de crispación".

Son "momentos muy puntuales, que son minoritarios pero que en las últimas semanas se han ido incrementando, y esto tiene que parar porque no se está dando una buena sensación de lo que realmente hacemos", ha precisado. Y ha criticado que hay algunos grupos políticos que quieren que se hable "de la bronca" y no de la política económica del Gobierno "que está dando resultados", de la aprobación de los Presupuestos, la bajada del paro y la inflación. "Nosotros nunca vamos a contribuir a incrementar este ruido, vamos a intentar contribuir a bajar los decibelios", ha manifestado.

Para Montero, "hay algunos que lo ejercen en mayor medida que otros" con "algunas afirmaciones del todo reprochables por parte de Vox y de formaciones políticas que parecen que lo que quieren es alimentar el desapego de los ciudadanos hacia la vida pública y política" y "sacan rédito de que los ciudadanos opinen que todos los políticos se comportan de la misma manera o que de nada sirve la representación política porque en vez de dedicarse a solucionar los problemas de la gente se dedica a hacer bronca o ruido".

EL GOBIERNO DE COALICIÓN "TIENE UNA SALUD DE HIERRO"

Algo que es "radicalmente falso", ha aseverado la ministra, que ha destacado que ha habido "muchos proyectos legislativos que cambian la vida del país" y que se han aprobado con una mayoría "mucho más allá de la estrictamente necesaria de la Cámara", como el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que "ha contado con un volumen muy importante de apoyo y que va a permitir que el año que viene España tenga unas nuevas cuentas públicas que ya están trayendo una inversión muy importante a nuestro país: más de 20.000 millones de euros por parte de varias empresas que han anunciado importantes inversiones en España".

"Esto es de lo que se trata, de que las cuentas den seguridad al mercado de la inversión y a los ciudadanos porque les permite preservar los servicios públicos", ha remarcado. "Ojalá las próximas sesiones se reanuden en un clima de mayor entendimiento y siendo conscientes de la pedagogía que tenemos que desarrollar", ha esperado.

Preguntada por los periodistas si esta situación puede provocar dificultades en el seno del Gobierno de coalición a la hora de negociar iniciativas como la Ley de vivienda o la Ley Trans, Montero ha remarcado que "llegaremos a acuerdos, como siempre hemos hecho y, por tanto, el Gobierno de coalición tiene una salud de hierro". "Desde el primer día se ha puesto la duda sobre la estabilidad de este Gobierno que ya ha aprobado tres Presupuestos, algo que no se hacía desde hace más 10 años", ha criticado la ministra, que ha llamado a "valorar las cosas por sus hechos, no tanto por titulares interesados que desde el primer día han querido desbancar a este gobierno sin reconocer la legitimidad que procede de las urnas".